Tiger Woods sale en libertad bajo fianza tras sufrir un accidente de tráfico y negarse a realizar prueba de orina

Tiger Woods permaneció durante ocho horas en el centro penitenciario del condado de Martin tras negarse a someterse a una prueba legal de orina, según consignó la Oficina del Sheriff de ese condado. De acuerdo con el medio que reportó la noticia, el golfista no mostró lesiones visibles a raíz del accidente, aunque los agentes que intervinieron en el lugar describieron su estado como “letárgico”. El incidente ocurrió en Jupiter Island, Florida, cuando el deportista conducía su Land Rover e intentó adelantar a gran velocidad a un camión con remolque, tras lo que volcó el vehículo. Desde la policía, detallaron que el suceso aconteció poco después de las dos de la tarde, hora local, en la misma zona residencial donde vive Woods.

El medio informó que, tras el accidente, Woods fue interrogado por los oficiales en el lugar y posteriormente trasladado a la cárcel regional al detectarse signos de deterioro físico, aunque no se halló presencia de alcohol en la sangre, ya que el propio sheriff John Budensiek declaró que el resultado de la prueba de alcoholemia fue de “tres ceros”. Según esta fuente, Woods había señalado a los agentes las lesiones y operaciones a las que se había sometido en los últimos años, lo que fue tenido en cuenta durante la inspección en carretera. No obstante, fue finalmente arrestado bajo acusaciones de conducción bajo los efectos de medicación, daños a la propiedad y negativa a someterse a uno de los exámenes toxicológicos obligatorios.

La investigación determinó que el accidente de tráfico se produjo cuando Woods trató de rebasar el camión, acción durante la cual perdió el control del automóvil, que volcó sobre uno de sus costados y recorrió una distancia significativa antes de detenerse. El límite de velocidad en esa carretera, detalló la policía, era de 30 millas por hora. El conductor del otro vehículo, que había disminuido la velocidad para acceder a un camino de entrada, no sufrió heridas. Según el sheriff Budensiek, los agentes no tenían sospechas de consumo de alcohol desde un comienzo y consideraron que el comportamiento de Woods podía deberse a efectos de medicación.

Tal como reportó el medio, Woods fue liberado tras prestar declaración y abonar la fianza correspondiente. El golfista, de 50 años, venía preparándose para reaparecer en el Masters de Augusta en dos semanas, después de una lesión en el tendón de Aquiles ocurrida en marzo de 2025. Su salida ileso del accidente cobra relevancia al recordar episodios anteriores relacionados con la conducción. En 2017 tuvo un arresto en circunstancias similares por sospecha de manejar bajo los efectos de sustancias en Jupiter, mientras en 2009 protagonizó el primer percance notable al volante, que destapó su vida privada y tuvo repercusiones mediáticas globales. Además, en 2021 sufrió un grave accidente de tránsito en el sur de California, donde estuvo cerca de fallecer y de perder la posibilidad de caminar.

El incidente reciente de Tiger Woods generó repercusión en el ámbito mediático y político. Según informó el medio, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó declaraciones tras enterarse del hecho: “Lo siento mucho. Está pasando por algunas dificultades, ha habido un accidente. Eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano, es una persona increíble, un hombre increíble”. Las palabras de Trump reflejaron el impacto que el arresto y el accidente volvieron a provocar tanto en la opinión pública como en figuras de diferentes ámbitos de la sociedad estadounidense.

Woods no presentó cargos adicionales por lesiones personales, dado que nadie resultó herido en el hecho y él mismo salió físicamente intacto. De todas formas, la policía indica que enfrenta acusaciones por los daños ocasionados al volcar el auto y por la negativa a realizar la prueba de orina exigida. El expediente policial reúne antecedentes de incidentes viales en los que el deportista ha estado implicado en los últimos 15 años, consolidando un historial de problemas relacionados con la conducción en el estado de Florida.

De acuerdo con la información divulgada por los investigadores y detallada por el medio, la intervención de la policía de tránsito incluyó la realización de exámenes extensivos en el sitio del accidente. Woods tuvo oportunidad de citar tanto sus recientes lesiones deportivas como las operaciones a las que fue sometido, factores que los agentes consideran pero que no exime del procedimiento ni de los requisitos legales ante este tipo de situaciones. El desarrollo del proceso judicial seguirá atento al avance de las investigaciones y a la recopilación de testimonios y datos técnicos obtenidos en el lugar.