León XIV llega al Principado de Mónaco en la primera visita al país de un Papa

Al dirigirse a la multitud que lo aguardaba en la plaza del Palacio del Príncipe, León XIV saludó desde el balcón tras su encuentro privado con el príncipe Alberto II y la princesa Charlène, reforzando la trascendencia de esta visita histórica al Principado de Mónaco. En este contexto, tal como publicó la fuente, miles de personas llenaron las calles para presenciar la llegada del pontífice, quien visitó el país por primera vez, en el marco de la primera visita oficial de un Papa a Mónaco y durante el segundo viaje internacional de su pontificado.

De acuerdo con lo consignado, León XIV partió de la Ciudad del Vaticano en automóvil a las 7.05 y abordó el vuelo hacia Mónaco a las 7.22. Durante el trayecto aéreo, según detalló la cobertura, el Papa envió un telegrama al presidente francés Emmanuel Macron. En el documento, transmitió: “Mientras sobrevuelo Francia durante mi viaje apostólico al Principado de Mónaco, envío mis más cordiales saludos a Su Excelencia y a sus conciudadanos, junto con la aseguración de mis oraciones por la paz y la prosperidad de la nación”.

La llegada del Papa se produjo en el contexto de un despliegue protocolar de bienvenida, con honores oficiales encabezados por el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlène, en cumplimiento de las tradiciones monagescas. Tras el recibimiento, León XIV visitó el Palacio del Príncipe, donde sostuvo una reunión privada y apareció en el balcón ante una multitud congregada en la plaza, conforme relató la cobertura del evento.

El itinerario de León XIV incluyó una serie de actividades clave, que según el programa recopilado por la fuente, iniciaron con un encuentro a las 11.00 con la comunidad católica local en la catedral de la Inmaculada Concepción. Más tarde, sostuvo un encuentro con jóvenes y catecúmenos en la zona aledaña a la iglesia de Santa Devota, espacio significativo de la vida religiosa del principado. El momento central de la jornada correspondió a la celebración de la Santa Misa en el Estadio Louis II, que reunió a fieles en un acto multitudinario programado para las 15.30.

El retorno del Papa León XIV a la Ciudad del Vaticano está previsto para las 17.45, después de la despedida oficial. El lema de esta visita, elegido por la Iglesia local, es “Je suis le Chemin, la Verité et la Vie” (“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”), una cita evangélica que enmarca el significado espiritual y comunitario de la visita.

Según informó el medio, la Constitución de Mónaco establece el catolicismo como religión oficial, lo que otorga un peso particular a la presencia papal en el territorio. La relación entre la Casa Principesca y la Santa Sede cuenta con antecedentes recientes: el pasado 17 de enero, el príncipe Alberto II y la princesa Charlène realizaron una visita oficial al Vaticano. Tal como registró la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en aquella reunión se destacó el papel de la Iglesia católica en la vida social del principado, se abordaron temas como la protección ambiental, la ayuda humanitaria y la promoción de la dignidad humana, y se intercambiaron perspectivas sobre temas internacionales, prestando especial atención a la paz y la seguridad.

La visita inaugural de un Papa a Mónaco se inscribe en la tradición diplomática y espiritual de la Iglesia católica, fortaleciendo los vínculos entre la Santa Sede y el principado. La respuesta popular, evidenciada por la multitud presente en las calles y en los actos oficiales, subraya el impacto social y religioso de esta jornada, según describió la fuente informativa.