La tierna felicitación de Eugenia Martínez de Irujo a su madre el día que hubiera cumplido 100 años

Desde que comenzó el mes de marzo la Casa de Alba se ha volcado en celebrar, por todo lo alto, el centenario del nacimiento de la duquesa. Coloquios, exposiciones, un libro, todo para honrar la memoria de doña Cayetana y en la que sus hijos se han unido para compartir el legado cultural que su madre les ha dejado y por supuesto, para dar a conocer también aspectos desconocidos de la personalidad de su madre.

Llegado el día, y haciendo uso de sus redes sociales, ha sido la pequeña de la casa la que ha querido recordar a su progenitora con una tierna felicitación. Con dos simples fotografías en blanco y negro de doña Cayetana cuando era niña, Eugenia Martínez de Irujo escribe unas frases sencillas que lo dicen todo: "Hoy cumpliría 100 años. Te quiero, mamá. Siempre conmigo".

De entre los seguidores que se han hecho eco de esta felicitación, amigos como Colate Vallejo-Nágera, Amaia Montero, o Tomás Páramo que han respondido con emoticonos de corazones, mientras que la soprano Ainhoa Arteta le ha dicho que 'era preciosa', demostrándole así su cariño.

El pasado jueves comenzó un ciclo de conferencias que continuará durante el mes de abril y el de mayo y en las que se hablará de los distintos aspectos de la personalidad de la duquesa de Alba. En la primera, 'Una duquesa política', se contó con la presencia de Felipe González y de Juanma Moreno Bonilla, mientras que en las siguientes está previsto que estén José María Manzanares y Rubén Amón para hablar de 'Una duquesa en la plaza' o Carlos Herrera y Rosa Villacastín en 'Una duquesa libre'.

Las dos últimas son las más personales, 'Una duquesa del pueblo' en la que intervendrán su viudo, Alfonso Díez y su gran amiga Carmen Telló y como colofón final será 'Una duquesa en familia', en la que estarán los hijos de la duquesa de Alba. Su centenario, celebrado en su Sevilla querida, coincide además con dos de las épocas del año que más amaba, la Semana Santa y la Feria de Abril y en este 2026 la echarán más de menos si cabe.