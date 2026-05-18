Principales titulares de los periódicos para el martes 19 de mayo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "Vox reclama al PP andaluz que asuma la "prioridad nacional""

-- "Illa y Junqueras sellan el acuerdo para los Presupuestos catalanes"

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EL MUNDO

-- "El PSOE deprime a sus alcaldes y barones: "No nos ven ganadores""

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-- "La absolución de Shakira aviva el descontento con Hacienda"

ABC

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-- "SÁNCHEZ NO SE CULPA TRAS CUATRO DERROTAS"

-- "Los de Abascal exigirán al PP negociar con proporcionalidad, pero sin regalar sus escaños"

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LA RAZÓN

-- "Moreno se adapta a la vía Feijóo para el cambio y negociará con Vox"

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-- "Los de Abascal centran obsesivamente su estrategia en colocar su iniciativa de la "prioridad nacional""