Las autoridades omaníes confirmaron que el ataque con drones llevado a cabo cerca del puerto de Salalá causó heridas a un trabajador extranjero y dejó daños materiales en las instalaciones próximas. Según reportó el medio ONA, el gobierno de Omán condenó de manera categórica estos hechos y reiteró que adoptará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y la de quienes residen en su territorio. El incidente ocurrió luego de que el Ejército de Irán informara sobre una ofensiva dirigida contra una nave logística de Estados Unidos desplegada a cierta distancia del principal puerto omaní, hecho que marca una nueva escalada en la tensión regional.

De acuerdo con ONA, fuentes oficiales de Omán detallaron que al menos dos aviones no tripulados con carga explosiva impactaron contra el buque estadounidense en las cercanías de Salalá. Este puerto se destaca como uno de los más relevantes para la logística y el comercio en la región. El ataque resultó en lesiones para un trabajador de origen extranjero, mientras que las instalaciones portuarias sufrieron daños materiales, lo que llevó a reforzar inmediatamente las medidas de seguridad en el área afectada.

La agencia oficial subrayó que el vocero del Mando Militar iraní, Ebrahim Zolfaghari, precisó en un comunicado que el objetivo de la acción fue el barco estadounidense y no las infraestructuras omaníes. Zolfaghari aclaró que el buque estadounidense se encontraba “a una distancia considerable del puerto” durante el ataque, descartando así que las represalias de Irán estuvieran dirigidas hacia instalaciones de Omán. El portavoz insistió en que la operación constituye una respuesta a acciones previas de Estados Unidos en la región, aunque no especificó cuáles.

El medio ONA amplió que Omán divulgó un comunicado en el que manifestó su “enérgica condena” a los ataques hostiles cerca de sus aguas. Esto forma parte de una postura reiterada del gobierno omaní sobre la necesidad de mantener a su territorio alejado de cualquier confrontación militar en Medio Oriente. En el documento difundido, las autoridades omaníes reafirmaron su determinación de fortalecer las medidas destinadas a salvaguardar tanto la seguridad nacional como la de todas las personas presentes en el país.

Según publicó ONA, la relación entre Omán e Irán ha tenido matices relevantes en la diplomacia regional especializada en crisis. El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, se posiciona entre los principales contactos para el diálogo internacional con Irán, habiendo actuado como mediador en las más recientes —aunque infructuosas— negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre Washington y Teherán. El papel de Omán como país mediador ha sido reconocido en distintos foros internacionales y vuelve a cobrar importancia ante el incremento de episodios violentos como el ocurrido.

El puerto de Salalá, lugar donde sucedió el ataque, es clave en el transporte marítimo del Golfo de Omán y el mar Arábigo, operando como escala para diversas rutas comerciales internacionales. La cercanía entre sus aguas y el territorio iraní sitúa al enclave en una posición geoestratégica en medio de tensiones recurrentes por la seguridad en la región. Según consignó ONA, el gobierno de Omán inició una revisión de los protocolos de protección portuaria tras el impacto de los drones.

El Ejército de Irán justificó el ataque en su comunicado alegando que se trató de una respuesta específica hacia intereses estadounidenses en las proximidades del mar Arábigo, limitando sus objetivos estrictamente a unidades navales y descartando objetivos civiles o infraestructuras omaníes. El despliegue del buque logístico estadounidense se encontraba, según Irán, lejos de instalaciones clave del puerto de Salalá, versión que fue reiterada por el portavoz Zolfaghari al medio ONA.

El ataque, según reportó ONA, ocurre en un contexto de creciente tensión militar entre Estados Unidos e Irán, con episodios anteriores que han implicado embarcaciones comerciales y militares en aguas cercanas al golfo Pérsico y otras rutas estratégicas del entorno. Estos incidentes han incrementado la preocupación internacional por el acceso seguro a las rutas de navegación y la seguridad en puertos clave del Medio Oriente.

La respuesta rápida por parte de Omán incluyó la activación de protocolos de emergencia y coordinación con agencias de seguridad internacional. Según informó ONA, se busca con ello asegurar que hechos similares no pongan en riesgo la actividad portuaria, la integridad de los trabajadores y la economía del país. Mientras las autoridades omaníes insisten en la neutralidad y la resolución pacífica de disputas, persisten los desafíos derivados del cruce de operaciones militares en la región.

Este último incidente no solo subraya la continua volatilidad en el área, sino también la relevancia diplomática de Omán como interlocutor entre potencias enfrentadas. ONA indicó que la voluntad del gobierno omaní es doble: garantizar la estabilidad interna —imprescindible para su economía basada en el comercio marítimo— e impulsar canales de negociación frente a los riesgos que plantean los enfrentamientos entre otras naciones en la región.