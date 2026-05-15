Bahamas deporta a más de 100 haitianos por incumplir las leyes migratorias del país

San Juan, 15 may (EFE).- El Departamento de Inmigración de Bahamas informó este viernes que deportó a 107 ciudadanos haitianos, entre ellos 22 mujeres y cinco menores de edad, que habían incumplido las leyes migratorias del archipiélago.

Según el comunicado oficial, muchos de los haitianos habían excedido el tiempo de estadía permitido y otros fueron detenidos por infracciones relacionadas con la entrada ilegal al país.

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El Departamento señaló que los migrantes partieron del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling a bordo de un vuelo de Bahamasair y que se siguieron todos los protocolos de salud y seguridad durante la deportación.

Los cinco menores de edad serán entregados a los servicios de protección infantil de Haití, indicó la nota.

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En otro caso similar, el Departamento informó que 15 extranjeros, entre ellos jamaiquinos, colombianos, mexicanos y peruanos, fueron deportados a principios de esta semana.

Bahamas ha visto en los últimos años un aumento significativo de la llegada de migrantes hatianos debido a la crisis que azota ese país, donde las bandas criminales controlan amplias áreas. EFE

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