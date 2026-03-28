Estabilizado el incendio forestal de Ourol (Lugo), que ya quema alrededor de 30 hectáreas

La Xunta mantiene habilitados dos números telefónicos gratuitos para la ciudadanía: uno de alerta ante incendios forestales, el 085, y otro para la denuncia anónima de actividades incendiarias, el 900 815 085. Según informó el medio, estos recursos permanecen activos mientras las autoridades completan las labores de extinción del fuego en Ourol, en la provincia de Lugo, donde las llamas han afectado ya unas 30 hectáreas en la parroquia de Sisto.

De acuerdo con la información publicada por la Consellería do Medio Rural y difundida por los medios, el incendio forestal comenzó a las 23:07 horas del viernes en Sisto y fue estabilizado a las 12:38 horas del sábado. Pese a la estabilización, equipos autonómicos permanecen en la zona asegurando el control definitivo sobre el perímetro afectado y evitando reproducciones del fuego.

El medio detalló que la movilización de recursos para contener las llamas incluyó a un técnico especializado, nueve agentes, diez brigadas forestales, diez motobombas y una pala. Estos efectivos trabajaron durante la madrugada y las horas siguientes para controlar la expansión del fuego, favorecidos finalmente por una reducción en la virulencia de las llamas hacia el mediodía.

Las autoridades, según publicó la Consellería, estiman que la superficie calcinada hasta el momento asciende a unas 30 hectáreas. Esta cifra representa decenas de hectáreas de terrenos afectados por las llamas en este nuevo episodio de incendios forestales en Galicia, donde la incidencia de estos siniestros suele incrementarse en la temporada estival.

La recomendación de la Xunta incluye el uso inmediato del teléfono 085 ante la detección de fuegos forestales, con el fin de posibilitar una respuesta rápida por parte de los equipos de emergencia. Además, la administración autonómica pone énfasis en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir situaciones similares, recordando el segundo número gratuito, 900 815 085, destinado a las denuncias anónimas de conductas delictivas relacionadas con incendios.

El medio también consignó que la operación desplegada por los equipos de respuesta contó con medios materiales y humanos ajustados al tipo de incendio y a las condiciones del terreno en la parroquia de Sisto, favoreciendo una intervención coordinada que permitió estabilizar el fuego tras más de doce horas desde el inicio del siniestro. Las autoridades permanen alertas ante cualquier posible reactivación mientras finalizan las labores de extinción.