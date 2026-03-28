Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal intencionado en Lomba (León)

Las labores para controlar el foco ígneo se han visto complejizadas por la difícil topografía y la abundancia de piedras en la zona afectada, lo que ha obligado a los equipos de extinción a desplegar numerosos recursos aéreos y terrestres, según informó la Junta de Castilla y León. El incendio, iniciado el viernes en la localidad leonesa de Lomba, dentro de la comarca de Truchas, ha sido catalogado de Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR 1), una clasificación que indica la necesidad de medidas adicionales para gestionar las llamas debido a que las condiciones del terreno dificultan las tareas para lograr la estabilización.

De acuerdo con la información difundida por la Junta de Castilla y León y reproducida por varios medios, el fuego se detectó a las 09:24 horas en las inmediaciones rurales de Lomba, con indicios de haber sido originado por acción humana. El Índice de Gravedad Potencial 1 fue declarado luego de más de doce horas sin lograr contener totalmente el avance del incendio, lo que motivó la activación de protocolos especiales y el envío de equipos adicionales para relevar a los dispositivos en primera línea.

El operativo desplegado en la zona cuenta con ocho unidades entre medios aéreos y terrestres, entre los que se incluyen dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre conformada por brigadistas especializados, un bulldozer para crear cortafuegos, dos equipos ELIF (Equipos de Lucha Integral Forestal), así como equipos BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales). Además, se movilizaron dos helicópteros y aproximaciones con hidroaviones para servir de apoyo desde el aire en las labores de enfriamiento de los focos activos, según detalló la Junta de Castilla y León.

El medio Infocal, especializado en la coordinación de emergencias en Castilla y León, advirtió que la ausencia de masas arboladas y la lejanía de poblaciones en la zona resulta un elemento favorable. No obstante, la elevada presencia de rocas y la complicada geomorfología impiden maniobras ágiles y eficaces de los equipos en tierra, lo que limita la velocidad a la que pueden avanzar en el control del incendio y exige mantener una respuesta sostenida en el tiempo.

Según la información recogida en el reporte oficial, la causa probable del incendio apunta a un origen intencionado, aunque las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre posibles sospechosos o investigaciones en curso. De acuerdo con la Junta de Castilla y León, la naturaleza humana del siniestro obliga a extremar la vigilancia en el perímetro mientras se desarrollan las tareas de control, para evitar que nuevos focos puedan avivarse bajo las actuales condiciones climáticas y de terreno.

El incendio de Lomba corresponde a una serie de siniestros que en años recientes han afectado a zonas de difícil acceso en Castilla y León, donde la orografía y el tipo de vegetación presente condicionan la estrategia de combate y requieren siempre del refuerzo de medios técnicos y humanos. La Junta de Castilla y León recordó que, en estos casos, la declaración de IGR 1 permite la coordinación de recursos adicionales y la aplicación de medidas preventivas para proteger tanto a los intervinientes como a la vegetación circundante.

Hasta el momento, no se ha registrado afección sobre núcleos habitados ni sobre bosques de gran valor ecológico, según reportó la Junta de Castilla y León. La vigilancia en el área continuará en tanto persistan las condiciones que dificultan la plena estabilización del incendio, manteniéndose desplegado el dispositivo de emergencia y el monitoreo por parte de los equipos de extinción, de acuerdo con lo informado por las autoridades responsables de la gestión del operativo.