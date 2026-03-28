Ataques israelíes dejan diez muertos en el sur de Líbano, entre ellos cinco trabajadores sanitarios

El personal que prestaba servicios médicos fue blanco de un ataque que impactó directamente una ambulancia cuando circulaba por Zoutar Sharqi, en la región de Nabatiyé, en el sur de Líbano. Las autoridades locales y la Defensa Civil libanesa confirmaron que cinco sanitarios perdieron la vida durante esta acción, mientras ataques adicionales dejaron víctimas mortales en otras áreas. Según reportó la agencia oficial de noticias NNA, las incursiones aéreas provocaron la muerte de diez personas en total durante las últimas horas, en el contexto de una intensificación militar sostenida por parte del Ejército de Israel en esta zona fronteriza, escenario de enfrentamientos y operaciones desde hace una semana.

El medio NNA detalló que además de los trabajadores de la salud fallecidos en Nabatiyé, cinco agricultores sirios murieron tras una ofensiva aérea derivada sobre la ciudad de Al Haniya, situada también al sur de Líbano. Según la información difundida por la Defensa Civil libanesa, este bombardeo dejó al menos ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas junto a las demás víctimas mortales hacia hospitales ubicados en el municipio de Tiro, que administra la ciudad atacada.

Las fuerzas armadas israelíes, en el marco de esta ofensiva sobre el sur libanés, emitieron este sábado nuevas órdenes que obligan a la evacuación de la población residente en siete localidades: Maashouq, Burj al Shamali, Rashidieh, Deir Kifa, Qaqaiyat al Jisr, Wadi Jilo y Al Bass. Según consignó la agencia NNA, estas disposiciones de desplazamiento forzado buscan alejar a las personas de los recurrentes ataques e intensifican el impacto humanitario entre las comunidades de la región.

El sur del Líbano experimenta desde hace una semana una operación terrestre israelí que busca ejercer control total en la franja fronteriza, lo que ha derivado en múltiples bombardeos e incidentes con víctimas civiles y desplazamientos masivos. Conforme a los datos proporcionados por la Defensa Civil libanesa y recogidos por NNA, la reciente escalada de ataques resulta en pérdidas humanas entre trabajadores esenciales para la manutención y atención de la población local, como agricultores y personal médico.

La agencia NNA también informó que los heridos provenientes del ataque en Al Haniya, igual que los fallecidos, fueron ingresados en centros hospitalarios de Tiro, donde reciben asistencia. Las autoridades médicas enfrentan una situación compleja por el aumento sostenido del número de personas afectadas, mientras persisten las tensiones y las acciones bélicas en distintas áreas del sur libanés.

El impacto de los ataques reportados por NNA y la Defensa Civil se agrava debido a las continuas operaciones armadas de Israel, que incluyen bombardeos selectivos y medidas para desalojar poblaciones. Las comunidades mencionadas en las nuevas órdenes de desplazamiento fueron advertidas de la inminencia de operaciones militares en sus áreas residenciales, provocando incertidumbre y mayor vulnerabilidad entre quienes residen en ellas.

Según consignó la agencia NNA, la magnitud de la ofensiva y la cantidad de víctimas ponen en evidencia la intensificación de las hostilidades en una región que permanece bajo presión, con la infraestructura sanitaria y agrícola severamente afectada. Los hechos de las últimas horas amplían el saldo de daños materiales y personales que afronta el sur de Líbano en el contexto de la actual escalada militar.