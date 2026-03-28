Arrestan a ex primer ministro nepalí por las muertes en las protestas juveniles de 2025

Katmandú, 28 mar (EFE).– La Policía de Nepal arrestó este sábado al ex primer ministro Khadga Prasad Oli y al exministro del Interior Ramesh Lekhak por su presunta implicación en un caso de homicidio culposo, vinculado a la represión de las protestas lideradas por la 'Generación Z' en septiembre del año pasado.

Oli fue puesto bajo custodia a primera hora de la mañana en su residencia de Gundu, en el distrito de Bhaktapur. Por su parte, Lekhak, dirigente del partido Congreso Nepalí, fue arrestado alrededor de las 5:00 hora local (23:15 GMT del viernes) en su domicilio de la vecina localidad de Suryabinayak, según confirmó a EFE su secretario personal, Janak Bhatta.

Las autoridades policiales indicaron que estas detenciones se llevan a cabo para aplicar las recomendaciones de una comisión de investigación oficial encabezada por el exjuez del Tribunal Especial Gauri Bahadur Karki, cuyo informe fue entregado al Gobierno el pasado 8 de marzo.

El documento recomienda que Oli, Lekhak y el entonces inspector general de la Policía, Chandra Kuber Khapung, sean procesados en virtud de los artículos 181 y 182 del Código Penal Nacional por negligencia criminal.

De prosperar la acusación, los imputados podrían enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión.

La severa represión policial contra las movilizaciones juveniles del 8 y 9 de septiembre de 2025 se saldó con la muerte de 77 personas y daños materiales por valor de miles de millones de rupias nepalíes, una crisis que desencadenó la caída definitiva del Gobierno liderado por Oli.

El recién nombrado ministro del Interior, Sudan Gurung, confirmó la operación a través de sus redes sociales destacando el cumplimiento de su agenda política.

"UNA PROMESA ES UNA PROMESA: Nadie está por encima de la ley. Hemos puesto bajo custodia al ex primer ministro KP Sharma Oli y al exministro del Interior Ramesh Lekhak", escribió en su página de Facebook.

Las detenciones se producen apenas 24 horas después de que el ingeniero y exrapero Balendra Shah jurara su cargo como nuevo primer ministro de Nepal.

El ascenso al poder de Shah, impulsado en las urnas por la misma 'Generación Z' que protagonizó las movilizaciones de septiembre, estuvo cimentado en la promesa electoral de acabar con la impunidad de la vieja guardia política y exigir responsabilidades por la represión estatal. EFE

(foto) (video)