Sanidad y comunidades autónomas pactan una mediación independiente para intentar desbloquear la huelga médica

Diversas comunidades autónomas han sugerido que una organización de pacientes actúe como intermediaria en el conflicto del sector sanitario, en el marco de las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los representantes médicos. Así lo expresó la ministra de Sanidad, Mónica García, según informó el medio, tras finalizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En ese contexto, explicó que tanto el Gobierno central como las administraciones autonómicas consensuaron presentar al Comité de Huelga una opción de mediación que cuente con la confianza de todos los sectores implicados, con el objetivo de desbloquear los actuales paros que afectan al sistema público de salud de España.

La ministra García detalló en rueda de prensa que la propuesta busca fortalecer el proceso de diálogo y encontrar una solución al conflicto laboral vinculado al Estatuto Marco, regulador de las condiciones del personal estatutario que presta servicios en los centros sanitarios del sistema nacional. Según publicó el medio, el acuerdo se articula en torno a la composición de una figura imparcial, validada por los diferentes actores, que facilite los avances sobre los temas que ya se han negociado y que ayude a evitar la continuación o intensificación de la huelga.

De acuerdo con lo reportado, una parte significativa del esfuerzo se centra en asegurar que la persona o entidad mediadora sea percibida como neutral y aceptada tanto por el Ministerio de Sanidad como por las autonomías y el propio Comité de Huelga. El medio detalló que en la discusión posterior a la reunión del CISNS se evaluó la posibilidad de que una organización de pacientes, propuesta desde algunas regiones, pueda ejercer ese rol, dada su posición de representación de los usuarios directos del sistema de salud.

El proceso de mediación acordado surge tras las dificultades experimentadas en los meses recientes para alcanzar un acuerdo entre las administraciones y las plataformas profesionales que han impulsado la huelga. Tal como consignó el medio, la mediación independiente se configura como una herramienta para facilitar puntos de contacto entre partes que hasta ahora no han logrado resultados definitivos, más allá de avances parciales en la negociación.

El conflicto se origina en reivindicaciones laborales recogidas en el Estatuto Marco, principal norma reguladora de los trabajadores sanitarios públicos. El medio explicó que la huelga actual pretende impulsar revisiones y mejoras en aspectos relacionados con la jornada laboral, la carrera profesional, la estabilidad en el empleo y otros derechos laborales del colectivo médico y de personal sanitario.

Según relató la ministra, el acuerdo sobre la figura de mediación se presentará formalmente ante el Comité de Huelga, buscando que su aceptación permita reanudar las conversaciones suspendidas y preparar soluciones efectivas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas consideran que este mecanismo puede contribuir a reducir la conflictividad y restaurar el funcionamiento pleno del sistema público de salud. El medio remarcó que el consenso sobre una figura mediadora fue fruto de un proceso de diálogo extendido y de la voluntad de lograr avances tangibles sin postergar la búsqueda de acuerdos que permitan, en lo inmediato, la desconvocatoria de los paros.

La ministra Mónica García subrayó que el objetivo de ambas partes es "seguir avanzando en los puntos de negociación que ya están acordados y evitar la huelga", frase que el medio atribuyó a su intervención posterior al Consejo Interterritorial. El resultado de la propuesta dependerá, en última instancia, de la respuesta del Comité de Huelga y de su disposición a aceptar la presencia de una mediación con respaldo mayoritario.

El medio precisó que esta iniciativa representa una novedad en la vía de resolución del actual conflicto, ya que hasta ahora los intentos de desbloqueo no habían concretado la introducción de un agente neutral. Las próximas jornadas serán decisivas para determinar si la propuesta logra la aceptación suficiente y si representa un paso efectivo hacia la resolución de la huelga médica.