El responsable de la Casa Rusa en Praga, Igor Girenko, explicó que tres botellas con mezcla inflamable que fueron lanzadas no detonaron en el interior del edificio, lo que impidió que se registraran daños mayores en la biblioteca del centro cultural. Girenko declaró que "es difícil imaginar cuáles habrían sido las consecuencias si el plan de estos delincuentes hubiera tenido éxito", y expresó su preocupación por la vulnerabilidad de las instituciones culturales frente a ataques de esta naturaleza. De acuerdo con la agencia TASS, el incidente ocurrió a última hora del 26 de marzo, cuando personas no identificadas arrojaron cócteles molotov contra la sede rusa situada en la capital checa.

Rusia denunció el hecho este viernes, calificándolo de ataque contra una de sus instalaciones culturales en el extranjero. Según consignó TASS, se trató de la Casa Rusa, un edificio dedicado a la promoción de actividades culturales y educativas del país en Praga. Las autoridades rusas informaron sobre la serie de artefactos incendiarios lanzados contra el inmueble, y detallaron que los daños se limitaron gracias a que varios de ellos no explotaron.

La Policía checa confirmó la existencia del altercado y abrió una investigación por los hechos. Las fuerzas de seguridad informaron en sus canales oficiales que "alguien arrojó varios cócteles molotov" contra la institución rusa, y precisaron que están tras la pista del responsable, al que buscan por el delito de daños a la propiedad ajena. De acuerdo con la policía local, la hipótesis principal apunta a un ataque intencionado, aunque en el momento no se descartan otras motivaciones.

El medio TASS recogió declaraciones en las que el director de la Casa Rusa criticó este tipo de actos, al tiempo que lamentó el riesgo que pudo haber corrido la biblioteca del lugar. Girenko insistió en que el saldo final pudo haber sido más grave si todos los artefactos hubieran detonado en el interior, ya que se trataba de zonas sensibles dedicadas al resguardo de material bibliográfico y actividades culturales.

Las autoridades rusas, según publicó TASS, solicitaron a las autoridades checas una investigación exhaustiva para identificar tanto a los autores materiales como a posibles instigadores del ataque. La Casa Rusa en Praga es uno de los centros culturales gestionados por el gobierno ruso fuera de sus fronteras, enfocado en promover el intercambio cultural y educativo entre Rusia y la República Checa.

El incidente adquiere relevancia en el contexto de las tensiones diplomáticas entre Rusia y diversos países europeos. TASS indicó que Moscú ve con preocupación este tipo de acciones dirigidas contra organizaciones culturales, interpretándolas como ataques más amplios hacia la presencia de Rusia en el exterior. La policía checa continúa revisando las grabaciones de cámaras de seguridad y recopilando evidencias para avanzar en la identificación del o los responsables del ataque.

El suceso no dejó personas heridas, según señaló la agencia oficial rusa, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan futuras revelaciones sobre el caso. Las autoridades todavía evalúan los daños materiales generados y recopilan testimonios de empleados y testigos potenciales. El episodio provocó pronunciamientos por parte de organismos diplomáticos rusos, que exigieron protección adecuada para sus instalaciones culturales en la República Checa y en otros países.

De acuerdo con TASS, la Casa Rusa en Praga funge como un centro de actividades artísticas, cursos formativos y eventos sociales dirigidos tanto a la comunidad rusa como al público local. La entidad se mantiene en funcionamiento mientras prosiguen las pesquisas oficiales por el incidente. Los responsables de la institución reafirmaron que continuarán sus labores habituales pese a lo ocurrido y reiteraron su demanda de justicia frente a los hechos.