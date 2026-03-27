Pekín lanza dos investigaciones comerciales contra EEUU en respuesta a las medidas de Washington

El anuncio de la celebración de una cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China en Pekín el 14 y 15 de mayo ocurre en un contexto de creciente tensión comercial entre ambos países. Según informó el Ministerio de Comercio chino, se ha iniciado una doble investigación contra las medidas adoptadas por Estados Unidos, que, de acuerdo con las autoridades asiáticas, estarían configurando serios obstáculos para el flujo global de tecnología, bienes sostenibles y productos de energías renovables. La acción se da luego de que Washington activara en marzo una investigación bajo la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974, medida que podría derivar en nuevos aranceles dirigidos a importaciones originarias de China y otras economías.

El medio que llevó esta información, mencionó que Pekín formalizó este viernes la apertura de una indagación sobre las políticas y acciones estadounidenses que, de acuerdo con el Gobierno chino, impactan en la cadena de suministro mundial. Entre las medidas objeto de análisis figuran restricciones y prohibiciones que afectan el ingreso de productos chinos al mercado estadounidense, así como limitaciones a la exportación de productos estadounidenses de alta tecnología hacia China. Las autoridades chinas consideran que tales prácticas pueden causar daños significativos a las empresas del país, y han expresado sospechas sobre posibles infracciones a las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos entre ambas naciones.

Según detalló el Ministerio de Comercio chino, la primera investigación se centra en evaluar el grado en que las directrices y políticas estadounidenses alteran el comercio internacional, especialmente en lo relacionado con la tecnología avanzada y la entrada de mercancías chinas en Estados Unidos. La cartera ministerial subrayó que estos controles y restricciones no solo afectan a los intereses internos de China, sino también al equilibrio del comercio internacional y a la colaboración tecnológica entre ambos países.

Además de este primer expediente, el Gobierno chino ha iniciado un segundo procedimiento formal. Dicho proceso está enfocado en el impacto de las políticas estadounidenses sobre el comercio de productos ecológicos, especialmente aquellos ligados al desarrollo y exportación de tecnologías limpias y energías renovables. De acuerdo con lo reportado por el Ministerio, la investigación indagará sobre obstáculos a la exportación de productos ecológicos chinos hacia Estados Unidos, la desaceleración en la puesta en marcha de nuevos proyectos energéticos y limitaciones para la colaboración bilateral en tecnologías verdes. Las autoridades de Pekín afirman que las regulaciones estadounidenses en este ámbito complican la transición hacia modelos de producción y consumo más sostenibles a nivel mundial.

El anuncio de estas investigaciones llega poco después de que el presidente de Estados Unidos ratificara su intención de sostener un encuentro con su homólogo chino en la capital asiática. Según publicó la fuente original, la Administración de Washington emprendió hace poco más de un mes sus propias indagaciones sobre el comportamiento comercial de China y otros países, amparándose en la legislación estadounidense para justificar la implementación de gravámenes u otras restricciones al comercio en caso de detectar prácticas desleales.

El Ministerio de Comercio chino expuso que las cuestiones bajo análisis no solo impactan las actividades de exportadores y empresas tecnológicas en la nación asiática, sino que afectan estructuras globales de suministro y cooperación. Desde Pekín se advierte que la materialización o persistencia de tales restricciones podría contravenir compromisos adquiridos por ambas partes en el marco de la OMC y en tratados económicos o comerciales vigentes.

En sus declaraciones, la autoridad ministerial subrayó que el propósito de estas nuevas investigaciones radica en asegurar condiciones de mercado equitativas y una competencia justa, además de salvaguardar los intereses legítimos de las compañías chinas frente a las medidas estadounidenses. Las autoridades mencionaron que, de confirmarse violaciones a las normas internacionales, podrían articularse respuestas para preservar los derechos e intereses nacionales en los espacios multilaterales.

El medio consignó que la reacción de China representa una respuesta directa al giro dado por Estados Unidos desde que lanzara en marzo su propia revisión sobre relaciones comerciales con el país asiático y otras economías consideradas estratégicas. Dicho procedimiento iniciado por Washington contempla la posibilidad de introducir nuevos aranceles sobre productos de origen chino, potenciando un escenario de tensiones en vísperas de la cumbre bilateral planteada en Pekín para mediados de mayo.

Analistas y observadores consultados por la prensa internacional han destacado que las pesquisas anunciadas por el Ministerio de Comercio chino se vinculan directamente con las restricciones estadounidenses en sectores considerados clave para el desarrollo tecnológico futuro y la transición energética. La comunicación oficial china sostiene que la cooperación en estas materias resulta esencial para el cumplimiento de compromisos ambientales y de sostenibilidad asumidos en foros globales.

A lo largo del proceso, según reportó la fuente original, Pekín ha reiterado su disposición a mantener canales de diálogo abiertos, especialmente en el marco de la próxima reunión entre los jefes de Estado. Las investigaciones podrían influir en la agenda del encuentro, así como en la definición de posturas y eventuales medidas adicionales en el ámbito del comercio internacional de tecnología y bienes ecológicos.

Para las autoridades chinas, la persistencia de controles y obstáculos en el comercio bilateral con Estados Unidos tendría repercusiones no solo a nivel local, sino también en la estabilidad de las cadenas globales de valor y en el acceso internacional a tecnologías de energía limpia. Por su parte, Washington sostiene que sus investigaciones buscan garantizar condiciones de competencia y abordar prácticas comerciales que considera desleales, en un contexto caracterizado por una competencia creciente por el liderazgo en sectores tecnológicos y energéticos.

Según publicó el medio, queda en manos de Pekín la definición de eventuales recomendaciones o sanciones, en caso de validar que las actuaciones estadounidenses infringen las normas internacionales. Mientras tanto, la comunidad internacional observa la evolución de este proceso y sus posibles efectos sobre el comercio internacional y las relaciones bilaterales entre las dos mayores economías del mundo.