EEUU y China "pueden y deben ser amigos", dice el jefe de Gobierno chino a empresarios

Pekín, 14 may (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó este jueves ante una delegación de empresarios estadounidenses que China y Estados Unidos "pueden y deben seguir siendo amigos y socios", después de la reunión mantenida por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Pekín.

Li aseguró que, en un contexto internacional de "incertidumbre" e "inestabilidad", el mantenimiento de un diálogo "franco y fluido" entre ambas potencias tiene una importancia estratégica para los dos países y aporta "energía positiva y certidumbre" al desarrollo global, después de que los ejecutivos se reuniesen con Xi.

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Antes del comienzo de la reunión entre el jefe de Gobierno chino y los empresarios, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, declaró a los medios presentes que ha sido una "increíble oportunidad" representar a Estados Unidos en lo que describió como "una de las cumbres más importantes de la historia humana". EFE

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