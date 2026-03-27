Mueren unas 25 personas en nuevos enfrentamientos intercomunitarios en Sudán del Sur

Alrededor de 25 personas han muerto en nuevos enfrentamientos intercomunitarios registrados en el estado de Unidad, en el norte de Sudán del Sur, según han confirmado las autoridades, que han apuntado nuevamente a un intento de robo de ganado como el detonante de los combates.

El ministro de Información de Warrap, William Wol Mayom, ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora sursudanesa Eye Radio que el ataque fue lanzado el jueves contra Panhom-Aker, en Apuk, al tiempo que ha afirmado que el objetivo fue "un campamento con ganado", dejando "un gran número de bajas".

Así, ha recalcado que "hay informaciones sobre 24 muertos, incluidos cinco niños y un militar", así como 37 heridos, al tiempo que ha destacado que los asaltantes habrían logrado robar mil cabezas de ganado antes de huir de la zona, si bien se trata de una cifra preliminar.

Mayom ha trasladado sus condolencias a los familiares de los muertos y los heridos y ha hecho un llamamiento a la calma. Además, ha asegurado que las autoridades de la zona están en contacto para identificar a los responsables del ataque y garantizar una rendición de cuentas.

El país ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población.