Medio centenar de artesanos participarán en los talleres, exposiciones y encuentros de los Días Europeos de la Artesanía

Los Días Europeos de la Artesanía llevarán este año sus talleres, exposiciones y encuentros singulares a 32 municipios asturianos y contarán con la participación de casi medio centenar de artesanos. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, participó este viernes en la apertura del programa Esencia Artesana, que se desarrollará hasta el 12 de abril y que tiene a Francia y Perú como países invitados.

Organizado por la asociación cultural Mercado Artesano y Ecológico, con el apoyo de la dirección general de Empresa y Comercio, el evento de carácter festivo y divulgativo busca promover y acercar la artesanía asturiana al conjunto de la ciudadanía mediante el desarrollo de diferentes actividades, todas de carácter gratuito.

Este año se ofertarán 1.400 plazas de talleres gratuitos, cien más que en la pasada edición, de las que 750 se destinará al medio rural. También aumentará el número de encuentros singulares, con 30 acciones en lugares emblemáticos del patrimonio asturiano, que permitirán trabajar, por ejemplo, el azabache en los pozos San Luis o Sotón, realizar mosaicos cerámicos en el Museo de los Bolos, pintar acuarela en la Iglesia de San Pedro de Peñamellera Alta o practicar la técnica japonesa del Kintsugi en el Centro Niemeyer. La oferta es muy variada y se extiende por 15 concejos.

Los Días Europeos de la Artesanía involucrarán a 48 profesionales de diferentes oficios, casi una veintena más que el pasado año. Desde su inicio en 2018, el certamen ha ido creciendo, tanto en participación como en oferta y se ha consolidado en el territorio.