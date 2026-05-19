Israel intercepta los dos últimos barcos de la Flotilla rumbo a Gaza

Roma, 19 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas israelíes completaron este martes la interceptación de los dos últimos barcos que integraban la flotilla humanitaria rumbo a Gaza, poniendo fin a dos días de operaciones contra las embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja.

La última embarcación fue abordada alrededor de las 15:30 GMT, cuando una patrullera militar israelí se aproximó al velero 'Sirus', uno de los dos últimos barcos que permanecían navegando en dirección a la costa gazatí.

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La Global Flotilla Sumud, organizadora de la expedición, había confirmado poco antes de esta última interceptación que dos embarcaciones seguían en alta mar "a pesar de que la mayor parte de la flota ha sido interceptada".EFE