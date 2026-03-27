Las olas y el viento ponen en aviso a cinco CCAA, con zonas de Baleares y Cataluña en nivel naranja por mala mar

Las olas y el viento pondrán este viernes en aviso a zonas de Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña y Galicia en un día en el que zonas del archipiélago balear y la comunidad catalana alcanzarán el nivel naranja por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán en aviso naranja por olas Girona; Mallorca y Menorca. El resto de avisos por oleaje se encontrarán en A Coruña;y Cádiz. Además, habrá avisos por viento en Huesca y Zaragoza; Menorca; y Tarragona. Por viento están en situación de riesgo Huesca y Zaragoza, Menorca, Gerona y Lérida.

En líneas generales, AEMET prevé que mañana sea un día marcado por la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Aún así, ha puntualizado que predominarán los nubosos o cubiertos en el Estrecho, Alborán, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Baleares.

Al principio de la jornada pronostica además abundante nubosidad en regiones del sureste peninsular, litorales de Cataluña, Ibérica Sur y meseta norte, aunque los cielos tenderán a poco nuboso. Además, ha avanzado precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental que podrán afectar también de forma ocasional a zonas aledañas así como al Estrecho, Alborán y Baleares.

Por lo demás, se registrarán cielos nubosos o con intervalos nubosos en Canarias, donde hay posibilidades de que se dé alguna precipitación débil y dispersa. Al sur de las islas montañosas, los días serán poco nubosos. En montañas del norte y sur peninsular se podrían registrar probables bancos de niebla matinales.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal ha señalado que las máximas estarán en aumento en la mitad norte de la Península y en descenso en Andalucía, de forma localmente notable en Alborán.

Por otro lado, las mínimas bajarán en Canarias y nordeste y mitad sur de la Península de manera ligera a moderada excepto por el entorno del Estrecho, donde se registrarán aumentos. A su vez, también ascenderán en Melilla. En este marco, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y zonas de la meseta norte y este de la sur, moderadas en el Pirineo.

Al margen de ello, AEMET ha señalado que este viernes soplará tramontana fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán y norte de Baleares, también con probables rachas muy fuertes el viento de norte en el Pirineo y el cierzo en el medio y bajo Ebro.

A su vez, habrá viento de flojo a moderado de componentes norte y este en el resto de la Península y Baleares, con intervalos fuertes de levante en el Estrecho y Alborán y de viento del nordeste en litorales de Galicia. En Canarias se registrará viento moderado del norte con intervalos fuertes en zonas expuestas.