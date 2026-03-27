La operación salida de Semana Santa deja retenciones en vías de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla

Las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT) estiman que durante la Semana Santa se registrarán más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras españolas. Según detalló Europa Press, la primera fase de la operación especial comenzó este viernes a las 15:00 horas y permanecerá activa hasta las 00:00 del domingo 29 de marzo. Este inicio de vacaciones se ha traducido ya en largas filas de vehículos y retenciones en los principales accesos y salidas de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla.

De acuerdo con los datos recabados por la DGT y publicados por Europa Press, las grandes urbes experimentan complicaciones circulatorias significativas desde primeras horas de la tarde del viernes. Todas las salidas de Madrid presentan dificultades para los conductores, siendo especialmente problemáticas la A-3 en Rivas y la A-42 a la altura de Torrejón de la Calzada. En Barcelona, las retenciones se concentran en las principales vías de acceso como la C-33, C-58, AP-7, B-23 y A-2. A su vez, en Valencia, se registran atascos considerables en la A-3, A-7, CV-35, V-21 y V-31.

En el sur del país, el tráfico muestra densidad alta en la entrada a Málaga por la A-357, A-7 y AP-7, mientras que en Sevilla se observan incidencias en la A-92, A-4, A-66 y SE-30, según consignó Europa Press citando a la DGT. El fenómeno no se limita a las grandes capitales: Pamplona experimenta tráfico lento en la entrada por la A-15; Bilbao, por la A-8 y la BI-637; y en Asturias, la entrada a Oviedo resulta complicada por la AS-2, AS-17 y la A-66.

La operación salida de Semana Santa en este primer tramo abarca hasta el domingo 29 de marzo, periodo en el que Tráfico estima alrededor de 4,3 millones de desplazamientos por carretera, tal como publicó Europa Press. La segunda fase se activará entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril. Este último día es festivo en varias comunidades autónomas como Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana, lo que incrementará el flujo de vehículos en las vías principales.

El medio Europa Press informó que, ante la expectativa de un aumento tan relevante en los desplazamientos, la DGT ha reforzado la vigilancia en las carreteras, con especial atención a los tramos más concurridos. El objetivo es minimizar los riesgos asociados a la densidad vehicular propia del inicio del periodo vacacional y controlar la conducción bajo el cumplimiento de las normativas viales.

Durante las dos fases de la operación especial de Semana Santa, Tráfico espera contabilizar el mayor volumen de movimientos en las vías de salida e ingreso a las grandes ciudades durante los días señalados. Este operativo coincide tradicionalmente con el inicio del periodo vacacional escolar y laboral en España, por lo que la movilidad experimenta un crecimiento notable respecto a otros momentos del año.

La DGT, citada por Europa Press, recordó a los conductores la necesidad de planificar los viajes, revisar el estado del vehículo y respetar los límites de velocidad y las señales de tráfico. También ha insistido en la importancia de consultar el estado de las carreteras y evitar los tramos y horarios con mayor previsión de congestión, que suelen concentrarse al inicio y al final de cada fase de la operación.

Las autoridades esperan que, a pesar de las medidas de control y refuerzo, la gran afluencia de vehículos pueda traducirse en nuevas retenciones y ralentizaciones en los accesos a los principales núcleos urbanos durante todo el periodo vacacional. Tráfico mantendrá dispositivos especiales de vigilancia y control en puntos estratégicos para agilizar la circulación y atender las incidencias que puedan surgir a lo largo de la operación salida de Semana Santa en el contexto de los más de 17 millones de desplazamientos previstos.