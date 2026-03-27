Kuwait confirma daños materiales en su principal puerto comercial tras un ataque con drones

El comunicado oficial de la Autoridad Portuaria de Kuwait destacó que al amanecer se activaron los protocolos de emergencia tras detectarse el impacto de aeronaves no tripuladas en el puerto de Shuaij. Las autoridades confirmaron que la instalación, reconocida como el principal enclave comercial del país, sufrió daños materiales aunque no se han registrado víctimas humanas. Según publicó la propia entidad portuaria a través de sus redes sociales, “las informaciones preliminares apuntan a daños materiales, pero no a víctimas humanas”.

De acuerdo con lo consignado por las autoridades kuwaitíes, los hechos se producen en el contexto de una escalada de tensiones militares en Oriente Próximo, donde se observa un aumento en los ataques que involucran tanto a Irán como a Israel y Estados Unidos. Tal como publicó la fuente, el ataque con drones contra la infraestructura portuaria ocurrió el viernes, en un momento en el que la región vive un incremento de hostilidades a raíz de la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.

El medio detalló que la declaración oficial subrayó la coordinación entre diferentes organismos de seguridad en respuesta al incidente. Los servicios de emergencia y las autoridades competentes pusieron en marcha procedimientos para gestionar la situación y asegurar el área afectada por el ataque. Hasta el momento, no existe una reivindicación directa del ataque por parte de Irán ni comentarios oficiales del gobierno iraní sobre su posible implicación en los hechos.

Según informó la misma fuente, Kuwait ha declarado en otras ocasiones haber interceptado y destruido numerosas aeronaves y misiles lanzados por actores vinculados a Irán. En las últimas semanas, se intensificaron los ataques contra infraestructuras y bases militares asociadas a intereses tanto israelíes como estadounidenses. El medio informó que estos hechos forman parte de la reacción iraní ante la ofensiva reciente que, de acuerdo con lo reportado, se produjo mientras tenían lugar conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní.

La Autoridad Portuaria de Kuwait no detalló el alcance específico de los daños sufridos por el puerto de Shuaij, ni si las actividades comerciales del recinto han experimentado alteraciones importantes. Según consignó el comunicado, las investigaciones para determinar el origen y el propósito exacto del ataque continúan bajo la supervisión de los organismos competentes.

Hasta este viernes, el puerto de Shuaij se mantenía operativo, aunque con medidas de seguridad adicionales implementadas tras el incidente. Kuwait, como otros países del Golfo, se ha visto en ocasiones anteriores involucrado indirectamente en las tensiones regionales derivadas del conflicto entre Irán e Israel y la presencia militar estadounidense en la zona.

Reportó la fuente que las autoridades insisten en que no se han producido víctimas, y que la prioridad en estos momentos consiste en asegurar la continuidad de las operaciones comerciales y proteger otras instalaciones estratégicas del país. La administración portuaria y los cuerpos de seguridad mantienen una vigilancia reforzada ante la posibilidad de nuevos incidentes en el marco de una situación militar regional volátil.

El incidente en el puerto de Shuaij se produce en el contexto de una serie de ataques con drones y misiles que, según las autoridades locales y regionales, ponen de manifiesto la importancia estratégica y comercial que representa la infraestructura logística en Oriente Próximo. Kuwait ha intensificado sus capacidades de defensa antiaérea y su cooperación con aliados regionales para mitigar eventuales riesgos asociados a la escalada del conflicto, tal como informó la fuente.