Irán detiene a más de 45 "mercenarios" sospechosos de lazos con EEUU e Israel en operaciones en varias provincias

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la detención de más de 45 "mercenarios" a los que acusa de mantener lazos con Estados Unidos e Israel en el marco de operaciones en cinco provincias, en medio de la ofensiva israelí-estadounidense contra el país asiático.

El Ministerio de Inteligencia iraní ha afirmado que estas personas son sospechosas de preparar "operaciones terroristas" contra las fuerzas de seguridad y planear la entrega al "enemigo" de "información sobre centros militares e instalaciones sensibles" de cara a la ejecución de bombardeos contra estos lugares.

Así, ha detallado que las operaciones han sido llevadas a cabo en las provincias de Golestán, Azerbaiyán Occidental, Kermán, Isfahán e Ilam, al tiempo que ha pedido a la población que facilite a las autoridades información sobre "casos sospechosos" para proceder a detenciones, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, ha advertido en varias ocasiones de que las personas que "colaboren" con Estados Unidos e Israel verán incautadas sus propiedades en el país y ha recordado que se exponen además a ser condenadas a pena de muerte.