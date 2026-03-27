Fernando Jáuregui publica 'Quemados': "Me preocuparía muchísimo que se quemase Leonor I, agarre de futuro y continuidad"

El relato del incendio que arrasó la vivienda de Fernando Jáuregui en la urbanización de Viñuelas, en Tres Cantos (Madrid), constituye uno de los puntos de origen para su reflexión sobre la situación actual de la sociedad española. Jáuregui detalla que el fuego no solo destruyó su jardín, un seto de tres décadas, diversos árboles, un coche y las instalaciones de calefacción e internet, sino que aún se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, con obras activas y partes del entorno sin restaurar. A partir de esa experiencia, el autor conecta el desastre personal con lo que percibe como una “quemazón” más amplia, tanto literal como metafórica, que afecta al conjunto del país. En su último ensayo, 'Quemados', aborda el peligro de una juventud desilusionada y reclama una reacción social ante lo que considera una democracia desgastada. Según informó Europa Press, el autor pone especial énfasis en el riesgo de que figuras como Leonor I, Princesa de Asturias, y la generación que encabeza, también puedan verse “quemadas” y desmotivadas frente al futuro.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el ensayo sostiene que el país ofrece a las generaciones jóvenes un panorama social y político “mal pavimentado”, en el que las preocupaciones se centran más en las disputas políticas inmediatas, como quién asumirá la presidencia en 2027, que en el desarrollo de una visión de largo plazo para 2050. Jáuregui alerta de que los jóvenes españoles muestran signos visibles de desilusión y desgaste. Presenta datos preocupantes, como el hecho de que un 30% de los encuestados mantienen opiniones favorables sobre la figura de Franco, lo que califica como un error que debe ser combatido, no solo con celebraciones puntuales de la democracia, sino mediante un trabajo pedagógico sostenido y con mayor ejemplo desde los gobernantes.

Durante la entrevista publicada por Europa Press, Jáuregui subraya la limitada atención que, a su juicio, las administraciones públicas ofrecen cuando se producen catástrofes. Recuerda que el verano pasado se quemó casi el 1% de la superficie del país, especialmente en la denominada “España vaciada”, y critica la tendencia institucional a repartir responsabilidades sin dar respuesta a los afectados, que cifra en más de 50.000 personas. Según relata, muchas de estas víctimas continúan sin recibir apoyo efectivo, y lamenta que la única ayuda recibida por parte de la Comunidad de Madrid consistió en unas plantas que todavía no ha plantado debido a las obras en su terreno.

Sobre el cambio climático, asegura que su postura no ha cambiado: considera que está agravando la incidencia de grandes incendios y provocará migraciones hacia regiones más templadas. Advierte acerca de la imposibilidad de soportar un verano adicional con incendios comparables a los del año previo.

En su análisis, recoge el paso de la experiencia personal al terreno de la metáfora social y política. Tal como publicó Europa Press, describe a España como una nación “quemada” también desde el punto de vista cívico. Acusa a la población de mostrar una alienación significativa, enfocada en actividades recreativas y esquivando el compromiso político, al tiempo que siente el peso del desencanto debido a la falta de respuesta y la “inveracidad” percibida en los poderes públicos. El autor denuncia la presencia persistente de falsedades oficiales y la proliferación de noticias falsas emanadas de las instituciones, lo que, en su opinión, traduce en una atención ciudadana inferior a la que corresponde.

Jáuregui vincula esta sensación de desencanto con la indignación que se expresó durante el movimiento 15M hace quince años. Según señala, fue testigo directo de aquellas jornadas en la Puerta del Sol, recordando la creatividad e ilusión de los participantes, aunque reconoce que ese impulso “se diluyó” en parte porque los líderes emergentes de aquel movimiento no lograron convertirse en referentes ejemplares. Pese a todo, señala que las causas de la indignación persisten y se han intensificado, y advierte que el actual sentimiento de pasividad podría mutar en una indignación activa en cualquier momento. Expresa su inquietud ante la posibilidad de que un futuro estallido social llegue a ser canalizado por movimientos de extrema derecha, a diferencia de lo ocurrido en el pasado.

Ante este panorama, rechaza las soluciones basadas en el enfrentamiento violento o la reacción impulsiva y reclama lo que llama una “revolución en las mentes”, orientada a una verdadera regeneración democrática. Plantea reformas estructurales, como la limitación de mandatos, la obligatoriedad de cooperación entre gobierno y oposición en asuntos esenciales, y la necesidad de que el Parlamento recupere su función central en el sistema. Critica el uso de lo que denomina “política testicular”, basada en decisiones unilaterales y poco argumentadas, y exige un giro profundo hacia la ejemplaridad y la responsabilidad pública.

El autor señala también la desaparición del espacio de centro en la política española, desde la UCD hasta intentos recientes, y considera que esta fractura impide la formación de mayorías estables capaces de acordar sobre grandes temas de Estado, como ocurre en el modelo político de Alemania. Considera imprescindible la recuperación de opciones políticas centradas que lleven a los principales partidos a colaborar en asuntos estratégicos. En cuanto a la participación electoral, Jáuregui promueve el voto reflexivo frente al voto emocional, para incidir en las prioridades de los líderes y propiciar un ajuste de las formaciones a las demandas sociales reales.

Europa Press relata que el autor considera fundamental una sociedad civil activa y movilizada. Cita el consejo del geriatra Pedro Ribera —padre de la exvicepresidenta y comisaria europea Teresa Ribera—, quien afirma: “Para llegar bien a mayor hay que beber agua, mantenerse activo física y mentalmente y protestar”. En esa línea, Jáuregui reprocha que la protesta en España tiende a darse más en ámbitos privados, como cenas de amigos, y menos en espacios cívicos organizados.

En el plano internacional, ha calificado duramente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sostiene que Trump es un “pirómano de libro”, capaz de provocar crisis a su conveniencia y en beneficio propio, y afirma: “Trump es el mayor pirómano universal”. Jáuregui descarta calificaciones similares para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien describe como “constructor de muros”, y señala que según su criterio, lo que menos se necesita en el contexto actual es el levantamiento de barreras en la política interna.

La próxima visita del Papa León XIV, según recoge Europa Press, lleva a Jáuregui a expresar expectativas altas sobre el papel moral del Pontífice. Reclama que la visita supere el plano simbólico y que se traduzca en un mensaje potente en favor de la justicia social y la vigencia de una democracia más sólida. Considera que el Papa debe emplear su autoridad moral para abordar de manera contundente las desigualdades existentes y facilitar la transformación del sistema.

Sobre el periodismo actual, Jáuregui expone su visión crítica: advierte sobre la pérdida de relevancia del periodismo tradicional frente al auge de las redes sociales, donde las nuevas generaciones priorizan contenidos accidentales por encima de la información relevante. Reconoce los retos a los que se enfrenta la profesión, pero también señala que algunos periodistas mantienen la labor de investigación pese a las presiones y descalificaciones que reciben desde distintos sectores. El epílogo de su libro incluye un decálogo destinado a prevenir tanto los incendios físicos como los deterioros morales e institucionales, con el objetivo de promover mejoras en la democracia y evitar repeticiones de experiencias negativas.

Jáuregui concluye su análisis exigiendo un debate profundo sobre la responsabilidad de las administraciones en la atención ciudadana y desliza la posibilidad de participar como candidato independiente en las próximas elecciones locales de su municipio.