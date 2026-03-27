España registra 511 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 31% más de lo normal

El organismo estatal indicó que, debido al paso de la borrasca ‘Therese’, los mayores acumulados de lluvia se registraron en el archipiélago canario, con valores que oscilaron entre 100 y 200 litros por metro cuadrado durante la semana del 18 al 24 de marzo en las islas occidentales y en Gran Canaria. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en algunas zonas del interior de Gran Canaria y del norte de La Palma, las precipitaciones superaron los 300 litros por metro cuadrado. Este episodio forma parte de un contexto más amplio en el que España ha experimentado, desde el inicio del año hidrológico a principios de octubre, un aumento del 31% en las lluvias acumuladas respecto a la media habitual para este periodo. Según detalló AEMET, el total de lluvias acumuladas alcanza los 511 litros por metro cuadrado, mientras que el promedio histórico se sitúa en 389 litros por metro cuadrado.

El incremento en los valores de precipitaciones ha tenido un impacto desigual a lo largo del territorio. AEMET informó que, salvo una franja en el litoral cantábrico comprendida desde Asturias hasta el País Vasco, la mayor parte de la península ibérica presenta registros superiores a los habituales. Las áreas más afectadas corresponden a la mitad sur y al cuadrante suroeste peninsular, con un comportamiento especialmente destacado en Extremadura. Además, en algunos puntos de la fachada mediterránea y en el delta del Ebro, los registros de lluvias acumuladas han superado ampliamente los valores normales, en algunos casos duplicando los promedios correspondientes al periodo analizado.

En cuanto a los archipiélagos, la agencia estatal también reportó un comportamiento significativamente por encima de la media en las Islas Canarias y Baleares. Las cifras más llamativas se localizan en varias zonas de Canarias, donde las precipitaciones han duplicado los valores normalmente esperados. Dentro de Baleares, solamente el sector oriental de Mallorca mostró valores inferiores a los normales durante este periodo.

Durante la semana del 18 al 24 de marzo, según consignó AEMET, las precipitaciones se concentraron principalmente en la mitad sur de la península y en Cataluña, aunque se trató de cantidades moderadas. El evento meteorológico más destacado correspondió de nuevo a Canarias, donde la borrasca ‘Therese’ dejó precipitaciones notorias. El 25 de marzo, las lluvias persistieron, aunque en menor cantidad, en la cornisa cantábrica y el archipiélago canario. Una excepción se observó en el interior de La Gomera, donde se superaron los 30 litros por metro cuadrado ese día.

La información matiza los acumulados registrados en los principales observatorios meteorológicos de Canarias. Entre los datos proporcionados por AEMET, el observatorio de Izaña sumó 213 litros por metro cuadrado, el aeropuerto de La Palma 146 litros, Tenerife/Los Rodeos 113 litros, el aeropuerto de El Hierro 98 litros, Tenerife/Sur 82 litros y el aeropuerto de La Gomera 66 litros por metro cuadrado.

AEMET también detalló que las precipitaciones registradas desde el inicio del año hidrológico rebasaron de forma consistente los valores normales en la mayor parte de los archipiélagos, en sintonía con lo sucedido en la península. El análisis de los acumulados mensuales y semanales ofrecidos por la agencia respalda la tendencia a un excedente de precipitaciones, con diferencias significativas según la región.

El aumento de lluvias, especialmente en el suroeste y las islas, contrasta con el comportamiento registrado en la franja cantábrica anteriormente señalada y en el este de Mallorca, donde los valores han quedado por debajo de la media. Según reportó la agencia, las características de estos episodios se deben tanto al carácter de las borrascas como a los patrones atmosféricos predominantes en los últimos meses. AEMET expuso que la distribución geográfica de los acumulados responde a la incidencia de sistemas frontales que han privilegiado especialmente áreas meridionales y occidentales del país, dejando efectos más limitados en zonas septentrionales.

Con estos datos, según la metodología de medición y comparación interanual detallada por la agencia, el comportamiento pluviométrico del periodo refrenda una situación anómala respecto a los patrones tradicionales, dado que los valores actuales superan holgadamente la media histórica, sobre todo en regiones como Canarias y el suroeste peninsular.