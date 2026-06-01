Kast creará registro de "vándalos" y quitará ayudas sociales por "incivilidad" en la calle

Santiago de Chile, 1 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este lunes la creación de un registro de "vándalos", para lo que presentará un proyecto de ley en los próximos días que determinará "incivilidades" en la vía pública y que quienes las cometan perderán beneficios sociales.

"En los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades", informó el mandatario durante la rendición de su primera cuenta pública, ante el Congreso en Valparaíso.

Durante su intervención en materia de seguridad, Kast señaló que "no basta con combatir al crimen organizado y a la delincuencia".

"Tenemos que proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública".

En ese sentido, el jefe de Estado explicó que este registro "permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos", dijo.

PUBLICIDAD

"Esto de que no hay responsables se va a terminar", aseveró.

El mandatario indicó que esta normativa determinará como incivilidades algunas conductas que no son delito y quienes las cometan también perderán "beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo".

"Hay conductas que no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario", comunicó.

PUBLICIDAD

Kast añadió que "nadie quiere que le rayen su casa. Nadie quiere que le rayen una escuela, que destruyan un tribunal, que destruyan una iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Eso no mejora las manifestaciones. Eso destruye lo que tanto nos ha costado construir".

"Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal", subrayó el presidente chileno. EFE