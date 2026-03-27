El Ibex 35 recupera los 17.000 puntos tras abrir con una subida del 0,32%, con el petróleo al alza

La evolución de los conflictos en Oriente Próximo y las recientes tensiones en el estrecho de Ormuz influyen directamente en los mercados europeos, mientras los precios del crudo, el gas natural y los bienes de consumo importantes en España registran alzas que repercuten en la economía nacional y continental. Según detalló el medio, el Ibex 35 ha recuperado la barrera de los 17.000 puntos tras iniciar la sesión con un incremento del 0,32%, alcanzando los 17.016,8 puntos a las 9.00 horas, en un contexto donde la incertidumbre energética y las tensiones geopolíticas globales marcan la pauta financiera.

De acuerdo con lo publicado, los precios internacionales del petróleo muestran una persistente tendencia alcista. El barril de Brent, referencia clave en Europa, subió más del 1%, situándose en 109,53 dólares por unidad, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia estadounidense, se negociaba cerca de los 95 dólares, con un avance del 0,6%. Esta situación genera efectos directos sobre los principales índices bursátiles del continente, así como sobre los precios al consumidor y materias primas estratégicas.

El medio también consignó que el ascenso de los precios del gas natural acompaña al del petróleo. El contrato TTF, que se negocia en Holanda y actúa como termómetro esencial del mercado europeo de gas, se incrementó un 1,6% hasta los 56 euros por megavatio hora al inicio de la jornada. Este encarecimiento de los recursos energéticos responde en buena parte a los problemas de seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más relevantes para el comercio global de combustibles fósiles y fertilizantes.

Según reportó la fuente, desde el estallido del conflicto en la región varias embarcaciones petroleras han sido atacadas, limitando de forma significativa el paso marítimo. Esta disrupción prácticamente paralizó el tráfico por el estrecho, obligando a los países exportadores del Golfo a disminuir su producción. Como resultado, tanto el crudo como el gas natural experimentan una escalada de precios que repercute a nivel mundial y, en especial, a economías dependientes como la española.

El estrecho de Ormuz constituye un punto estratégico crucial, dado que por él transita aproximadamente el 20% del petróleo comercializado vía marítima en el mundo. Además, por esa vía se exporta una fracción importante del gas natural licuado, así como de fertilizantes empleados en la agricultura de diversos países. El cierre o la restricción en Ormuz afecta directamente la oferta global.

El medio relató que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, justificó en conversación telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la decisión de Teherán de impedir el tránsito de embarcaciones identificadas como "enemigas" o asociadas con países considerados adversarios. Araqchi argumentó que las “agresiones estadounidenses e israelíes” motivaron la inseguridad actual en la zona y defendió la legitimidad de las acciones iraníes para, según sus palabras, proteger la seguridad y garantizar la navegación bajo criterios propios.

En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el aplazamiento de ataques planificados contra centrales eléctricas iraníes por un nuevo período de diez días. Según publicaciones en redes sociales recogidas por la fuente, Trump manifestó: “A petición del Gobierno iraní, por la presente declaro que voy a aplazar diez días el plazo para la destrucción de centrales energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20.00 horas, hora del Este (2.00 de la madrugada en la España peninsular)”. Esta medida prolonga la tensión diplomática, después de un ultimátum previo de 48 horas orientado a exigir la reapertura del estrecho.

La consecuencia directa sobre la economía española se constata en el último dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que situó la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en marzo en un 3,3%, un punto más que el mes anterior y nivel no alcanzado desde junio de 2024, motivado en gran parte por los incrementos de los carburantes derivados de la coyuntura internacional. Según informó el medio, este aumento influye tanto en familias como en sectores productivos dependientes del transporte y la logística.

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), órgano representativo de las empresas del sector, tiene previsto reunirse con José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, para discutir la posibilidad de implementar un nuevo paquete de ayudas que compense el impacto económico de la guerra y el aumento de los costes energéticos sobre la actividad transportista.

En el ámbito político y económico español, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha sido nombrado recientemente como vicepresidente primero del Gobierno, y Arcadi España, nuevo titular de Hacienda, formalizarán hoy su toma de posesión y realizarán el traspaso de carteras, según detalló el medio.

El entorno empresarial también arroja novedades. Soltec destacó tras comunicar que ha corregido las pérdidas de más de 200 millones de euros registradas en 2024 y, gracias a una reestructuración financiera y a la entrada de DVC Partners como nuevo socio mayoritario, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 12,4 millones de euros. El medio informó que Neinor propondrá en su junta de accionistas, prevista para el 29 de abril en segunda convocatoria, el nombramiento de tres consejeros independientes, entre ellos Olaf Díaz-Pintado, quien lideró la oficina de Goldman Sachs en España durante 15 años.

Por otra parte, Banco Santander lleva a cabo hoy su junta de accionistas, donde la presidenta Ana Botín confirmará los objetivos para 2026. La institución prevé superar el beneficio de 2025 en dicho ejercicio y someterá a votación la ampliación de capital necesaria para adquirir Webster en Estados Unidos, además del pago de un dividendo final en efectivo de 12,5 céntimos de euro por acción, a abonar el 5 de mayo de 2026. En suma, el dividendo total en efectivo correspondiente a 2025 ascenderá a 24 céntimos de euro por acción, lo que representa un incremento de más del 14%.

Cellnex, por su parte, comunicó que en su próxima junta general de accionistas, programada para el 30 de abril, propondrá una serie de reformas en el ámbito del gobierno corporativo. Entre los cambios más relevantes se encuentra la transición a la reelección anual de los consejeros, en reemplazo de la práctica vigente de mandatos trianuales.

Dentro del Ibex 35, el medio subrayó que las mayores subidas correspondían a Grifols (1,08%), Acciona Energía (1,04%), Redeia (0,97%), Endesa (0,75%), Merlin (0,71%), Caixabank (0,69%) y Solaria (0,63%). Los descensos más significativos afectan a Enagás (-0,85%), Naturgy (-0,62%) e Inditex (-0,28%).

Las bolsas europeas iniciaron la sesión con resultados variados. El Ftse100 de Londres avanzaba un 0,28%, mientras que el Cac40 de París caía un 0,09% y el Dax de Fráncfort descendía un 0,06%. El mercado de divisas presentó un euro debilitado frente al dólar, cotizándose a 1,1518 unidades estadounidenses por euro. En los mercados de deuda pública, el interés del bono español a diez años se elevó hasta el 3,64%.

En este conjunto de factores, los mercados energéticos, las tensiones internacionales y los movimientos corporativos definen un escenario caracterizado por alta volatilidad y atención al devenir geopolítico, lo que repercute tanto en el ámbito financiero como en el coste de vida de hogares y empresas en España y el resto de Europa, según reiteraron diferentes informaciones aportadas por el medio.