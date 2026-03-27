El anuncio de la exclusión de Vladimir Alexsandrovich del listado de restricciones financieras por parte de Estados Unidos se produce apenas días después de un cambio en la política de sanciones respecto al crudo de origen ruso. Este ajuste responde al incremento de los precios internacionales del barril Brent y coincide con un período de tensión creciente en Oriente Próximo, en el marco de las acciones militares desarrolladas desde el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. La decisión sobre Alexsandrovich, quien presidió el banco ruso Vnesheconombank, refleja una modificación significativa en la postura adoptada previamente por Washington frente a ciudadanos rusos señalados por lazos con el Kremlin. Según lo comunicó el Departamento del Tesoro estadounidense este viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formalizó el retiro de las medidas restrictivas que pesaban sobre el exfuncionario bancario.

De acuerdo con la información divulgada por el Departamento del Tesoro, Alexsandrovich, originario de Moscú y director del banco estatal entre 2004 y 2016, fue sancionado inicialmente por su asociación directa con el Kremlin y su participación durante la anexión de Crimea en 2014. Estados Unidos justificó las restricciones sobre su persona en el contexto de la respuesta internacional al conflicto territorial de ese año, adoptando medidas dirigidas a líderes y entidades consideradas influyentes en las operaciones rusas en Ucrania. Como reportó el medio, la sanción consistía en la inclusión de Alexsandrovich en una lista de personas con restricciones para sus actividades financieras y comerciales internacionales, especialmente dentro del sistema bancario occidental.

El levantamiento de las sanciones a Alexsandrovich se dio a conocer a través de un comunicado oficial de la OFAC, que gestiona y supervisa la implementación de las políticas de sanciones estadounidenses en relación con gobiernos, corporaciones y personas extranjeras. La entidad explicó que el exbanquero deja así de estar sujeto a las restricciones de acceso a activos y recursos bajo jurisdicción de Estados Unidos, restaurando su capacidad limitada para interactuar con el sistema financiero occidental, como informó el Departamento del Tesoro.

Esta modificación en la lista de sancionados por parte de las autoridades estadounidenses sucede tras la decisión de atenuar algunas restricciones sobre el petróleo ruso, lo que fue anunciado en respuesta al ascenso de los precios del Brent y a la dinámica cambiante en los mercados energéticos internacionales. Según señaló el Departamento del Tesoro, este cambio alinea parte de su política con el objetivo de evitar disrupciones excesivas en el suministro global de energéticos en un periodo donde el conflicto en Oriente Próximo ha generado incertidumbre y volatilidad en los mercados.

El contexto en Oriente Próximo, especialmente tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones vinculadas a Irán el 28 de febrero, influyó sobre las consideraciones estratégicas de Washington en torno a las sanciones. De acuerdo con el comunicado oficial, la escalada de tensiones militares en la región incrementó los riesgos de inestabilidad en los mercados internacionales de energía. Las autoridades estadounidenses parecen haber tomado en cuenta este escenario al flexibilizar algunas de las restricciones económicas previas, tanto en el sector energético como en el financiero.

Vladimir Alexsandrovich, cuya gestión al frente del Vnesheconombank se mantuvo durante un período de profundas transformaciones en la economía rusa, se había convertido en una figura identificada con las políticas de expansión e inversión estatal que caracterizaron la década posterior a su nombramiento. Según detallaron los organismos estadounidenses, las sanciones lo señalaban originalmente por su cercanía con círculos de decisión en el Kremlin y por la influencia que se le atribuía en la reorientación del sistema bancario ruso durante la crisis de Ucrania.

La salida de Alexsandrovich de la lista restringida representa uno de los casos recientes en los que Washington selecciona individuos específicos para modificar o eliminar sanciones, una tendencia que, según diferentes medios internacionales, se ha observado en contextos donde la administración estadounidense evalúa impactos colaterales de sus medidas sobre el comercio internacional y la estabilidad de los sistemas financieros.

El Departamento del Tesoro enfatizó que estas decisiones forman parte de una revisión periódica de las sanciones según las circunstancias políticas, económicas y de seguridad internacional vigentes. Aunque esta revisión beneficia a Alexsandrovich, las restricciones sobre diversas entidades rusas y otros funcionarios mantienen su vigencia, en particular sobre aquellas estructuras estatales implicadas en conflictos internacionales o bajo investigación por presunta participación en actividades restringidas.

La política de sanciones adoptada por Estados Unidos desde 2014 buscó afectar sectores estratégicos de la economía rusa tras la anexión de Crimea, incluyendo el sistema financiero, energético y comercial. Las listas de individuos y empresas sujetas a sanciones se actualizan conforme se consideran cambios en el entorno internacional, una labor coordinada entre la OFAC y otras agencias del gobierno estadounidense.

La medida tomada esta semana se agrega así a una serie de acciones recientes que marcan un replanteamiento táctico en la aplicación de restricciones, vinculadas tanto a la situación en Europa oriental como al contexto de inestabilidad en Oriente Próximo. Según el Departamento del Tesoro, estos ajustes pretenden equilibrar la presión política y diplomática sobre actores internacionales específicos con la necesidad de estabilidad en los mercados globales y el mantenimiento del suministro energético.

A partir del retiro de las sanciones a Alexsandrovich, fuentes oficiales señalaron que permanecerán atentos a las evoluciones geopolíticas que pudieran requerir futuras revisiones en la política de sanciones estadounidense. La coordinación entre agencias estadounidenses continuará evaluando tanto el desarrollo de los conflictos regionales en Europa y Oriente Próximo como sus consecuencias sobre la economía internacional, según puntualizó el Departamento del Tesoro en su más reciente comunicado.