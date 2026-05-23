El jefe del Ejército paquistaní aborda en Teherán un posible acuerdo entre Irán y EE.UU.

Teherán, 23 may (EFE).- El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, mantuvo conversaciones en Teherán con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchí, para discutir un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras la República Islámica estudia una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.

La reunión, celebrada el viernes por la noche, abordó “los últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas para evitar una escalada de las tensiones” y las fórmulas para reforzar “la paz, la estabilidad y la seguridad” en Asia Occidental, según informó la agencia IRNA este sábado.

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La visita del jefe del Ejército paquistaní se produce después de que el Ministerio iraní de Exteriores confirmara esta semana que el intercambio de propuestas con Washington continúa “a través de Pakistán”, motivo por el cual el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, viajó a Teherán el miércoles por segunda vez en una semana.

Teherán estudia actualmente una nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, según indicó el jueves el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baghaei.

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Baghaei explicó que ambas partes trabajan sobre un texto de 14 puntos presentado por Irán hace varias semanas y que desde entonces se han producido varias rondas de “intercambio de mensajes” para encontrar una fórmula aceptable para ambos países.

Según medios iraníes, Teherán exige el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de las sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

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Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este viernes que se ha producido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, aunque advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz. EFE