Diez heridos por turbulencias en un vuelo de Cathay Pacific entre Brisbane y Hong Kong

Hong Kong, 23 may (EFE).- Diez personas resultaron heridas este sábado por turbulencias registradas en un vuelo de la aerolínea de bandera hongkonesa Cathay Pacific que operaba la ruta entre la ciudad australiana de Brisbane y Hong Kong.

El vuelo CX156 aterrizó sin incidencias mayores en el Aeropuerto Internacional de la excolonia británica a las 6:35 hora local (22.35 GMT del viernes), según confirmó la aerolínea al diario local South China Morning Post (SCMP).

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Una vez la aeronave quedó estacionada, equipos médicos accedieron al interior para evaluar a los ocupantes, indicó un portavoz de Cathay Pacific al citado medio.

Del total de heridos, ocho fueron trasladados al Hospital North Lantau, en las inmediaciones del aeródromo, para su atención. Fuentes policiales detallaron que las lesiones eran de carácter leve y consistían principalmente en dolores de cabeza y contusiones en extremidades, espalda y hombros.

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La aerolínea precisó que entre los afectados había seis miembros de la tripulación de cabina y cuatro pasajeros.

La Autoridad Aeroportuaria local informó de que recibió el aviso alrededor de las 6:00 hora local (22.00 GMT). Tras la notificación, el centro de control activó un dispositivo preventivo y movilizó servicios de emergencias, incluidos bomberos y ambulancias, que aguardaron a pie de pista el aterrizaje.

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Imágenes difundidas en redes sociales desde el interior de la aeronave muestran bandejas del servicio de comida, envases y objetos personales esparcidos por el pasillo, en un escenario compatible con un episodio de turbulencia moderada o severa en cabina.

Según testimonios de pasajeros recogidos por el SCMP, el avión experimentó una repentina y brusca pérdida de altitud durante el vuelo.

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El suceso se produce en un contexto de renovada atención del sector a la disciplina de cabina y al uso continuado del cinturón de seguridad cuando el pasaje permanece sentado, una recomendación habitual para mitigar lesiones en este tipo de episodios. EFE