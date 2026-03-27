Edmundo Arrocet, ajeno a la guerra con las Campos, se vuelca con Alejandra Rubio y le muestra su apoyo: "Tú ni caso"

Edmundo Arrocet vuelve a situarse cerca del clan Campos en un momento clave para la familia, con el embarazo de Alejandra Rubio en el centro del foco mediático y bajo una fuerte lluvia de opiniones y críticas. La hija de Terelu ha recibido reproches por anunciar su futura maternidad en televisión y por sus nuevos proyectos profesionales, pero el humorista chileno no duda en salir en su defensa y respaldar sus decisiones públicas.

Es por ello que no ha dudado en apoyar abiertamente a la nieta de María Teresa Campos frente a las críticas por haber contado su embarazo en un plató. "Bueno, pero si la vida cambia mucho, muchas veces dicen cosas, después no son y todo eso, pero ella tiene todo el derecho de decir lo que ella quiera y me parece muy bien. Yo no tengo ningún inconveniente que lo digan y creo que nadie lo tenga. Así que nada, Alejandrita, tú ni caso, venga, tú métele fuego", asegura, quitando hierro a la polémica y animando a la joven a seguir adelante sin mirar atrás.

Sobre las acusaciones de intrusismo por sus proyectos, también se posiciona de su parte: "¿Por qué intrusista? Porque si cualquiera puede escribir un libro. No tiene por qué ser intruso si eso... Toda la gente tiene derecho a escribir lo que quiere, no hay ningún problema en ese sentido. Y yo creo que lo va a hacer bien porque su abuela escribía muy bonito, muy gracioso. Ella lo tendrá que hacer bien. En la sangre se llegan muchos genes". Con estas palabras, reivindica el derecho de Alejandra a probar suerte en distintos terrenos y pone en valor la herencia familiar de María Teresa Campos.

El humorista resta dramatismo al desencuentro entre Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera, convencido de que se trata de algo pasajero: "No creo, no creo, porque José María tiene muy buen corazón y eso en dos habladas más se les quita. Ya se le quitará, ellos se quieren, son buenos primos".

En cuanto al título del libro en el que trabaja, inicialmente señalado como 'Teresita se quería casar', prefiere ser prudente: "Sí, pero yo no se lo he dicho a nadie eso porque se puede cambiar o lo que sea, en principio se dijeron como tres, cuatro nombres, así que no está concreto todavía, no está confirmado. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no está confirmado".