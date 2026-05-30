Rusia convoca a su embajador en Armenia para consultas sobre política proeuropea de Ereván

Moscú, 30 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso convocó este sábado en Moscú a su embajador en Armenia para consultas acerca del acercamiento de Ereván a la Unión Europea.

"El embajador de la Federación Rusa ante la República de Armenia, Serguéi Kopirkin, ha sido convocado en Moscú para mantener consultas en relación con las medidas adoptadas por el liderazgo armenio para acercarse a la Unión Europea, las cuales son perjudiciales para la cooperación dentro de la Unión Económica Eurasiática (UEE)", comunicó Exteriores en su canal de Telegram.

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El Kremlin se ha mostrado disgustado con las últimas medidas de Ereván, donde han viajado recientemente varios líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Ayer, desde el foro de la UEE en Astaná, el presidente ruso, Vladímir Putin, criticó la política de Armenia y presionó para que el país celebre un referéndum para que los ciudadanos voten sobre el posible ingreso de Armenia en la Unión Europea.

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Putin logró que se sumaran a su causa el anfitrión, Kasim-Yomart Tokáyev; el líder kirguís, Sadir Zhapárov, y el bielorruso Alexandr Lukashenko.

"Compartimos la postura sobre la necesidad por parte de la República de Armenia de celebrar, posiblemente a corto plazo, un referéndum sobre el ingreso en la UE o la permanencia en el seno de la Unión Económica Eurasiática", señala la declaración suscrita por esos líderes.

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Además, Putin advirtió en su rueda de prensa que "así empezó la crisis en Ucrania", y pronosticó una caída del 14 % del PIB armenio por el encarecimiento del petróleo y el gas rusos.

A su vez, durante la campaña electoral armenia, que celebrará elecciones parlamentarias la próxima semana, Moscú introdujo sanciones económicas contra las importaciones de flores, verduras, vino, coñac y agua mineral del país caucásico, al que también amenazaron con suspender el suministro de hidrocarburos. EFE

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