Hegseth ataca el sistema de alianzas en el foro de Shangri-La y avisa que la "dependencia" de EEUU "ha terminado"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha trasladado en su comparecencia de este sábado ante el foro de defensa Shangri-La 2026 en Singapur la animadversión de la Administración Trump hacia el actual sistema de alianzas internacional y reivindicado a su país como un factor de "equilibrio" frente a los esfuerzos de China para establecer una nueva hegemonía a través de un crecimiento militar que está provocando un "justificado alarmismo".

"Lo que buscamos, y lo que el Presidente (Trump) ha expresado constantemente, es un equilibrio genuinamente estable que beneficie tanto a los estadounidenses como a nuestros aliados", ha manifestado Hegseth durante su turno de palabra en el principal foro de Defensa de Asia. Estados Unidos persigue, ha insistido, "un equilibrio de poder favorable pero duradero en el que ningún Estado, incluida China, pueda imponer su hegemonía y poner en peligro la seguridad o la prosperidad" del país o de sus aliados.

PUBLICIDAD

Así pues, "Estados Unidos busca preservar las condiciones que durante mucho tiempo han sustentado la paz y la prosperidad en esta región". En suma, Estados Unidos es "la potencia que trabaja para mantener el equilibrio, no para perturbarlo, así de simple" dado que "observar la situación actual en la región, existe una justa preocupación por el histórico rearme militar de China y la expansión de sus actividades militares en la región y más allá".

En este sentido, Hegseth ha lamentado la situación actual del sistema de alianzas internacional al entender, como ha insistido Trump en numerosas ocasiones, que los aliados de Estados Unidos no están a la altura de los esfuerzos económicos de defensa que efectúa la Casa Blanca. "No se puede tener una alianza fuerte a menos que todos estén comprometidos y no podemos tener a gente que vive del cuento", ha avisado antes de atacar la propia naturaleza del foro en el que ha participado: "No necesitamos más conferencias. Necesitamos más poder de combate. Lamento tener que decirlo aquí. Menos Shangri-La, más barcos, más submarinos".

PUBLICIDAD

Por lo tanto, Hegseth ha dado por acabada "la era en la que Estados Unidos subsidia la defensa de naciones ricas" antes de insistir una vez más en que Estados Unidos necesita "socios, y no protectorados: buscamos alianzas basadas en la responsabilidad compartida, no en la dependencia".