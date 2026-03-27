China rechaza las acusaciones de EEUU y afirma que Washington "quiere hacerse con el control del canal de Panamá"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, afirmó en rueda de prensa que las frecuentes declaraciones de Estados Unidos sobre el canal de Panamá solo muestran el verdadero objetivo de Washington: controlar esta estratégica vía interoceánica. Este señalamiento llega tras una serie de acusaciones originadas en Estados Unidos sobre presuntas detenciones arbitrarias de barcos panameños en puertos de China y la creciente tensión en torno a la administración de varios puertos vinculados al canal. Según recogió el diario Global Times, la parte china rechazó tajantemente tanto las acusaciones concretas como las interpretaciones de fondo acerca del conflicto.

Según reportó dicho medio, las autoridades chinas desmintieron la versión estadounidense que describe un supuesto castigo a Panamá por su reciente decisión de cancelar contratos con operadores de empresas chinas en puertos canalizos. Lin Jian declaró que las acusaciones de Estados Unidos no tienen sustento e insistió en que China no detiene barcos panameños en represalia por estas acciones. El portavoz remarcó que Washington simplemente intenta desviar la atención sobre lo que describió como un deseo real de ejercer dominio sobre el canal.

El jueves previo, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos denunció que China "ha intensificado las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto de ejercer el control de sus puertos". Según consignó la comisión en un comunicado oficial, estas inspecciones habrían ido mucho más allá de los niveles históricos registrados. De acuerdo con la posición estadounidense, estas nuevas directivas pretenden castigar a Panamá tras la reciente transferencia de los activos portuarios que pertenecían a Hutchison, una potente operadora marítima vinculada a Hong Kong.

La Comisión Marítima Federal sostuvo que la intensificación de inspecciones o demoras sobre embarcaciones con bandera panameña —que transportan buena parte de la carga estadounidense— podría traducirse en consecuencias notables para la logística comercial y de seguridad marítima de Estados Unidos. La entidad subrayó que toda acción que detenga, retrase o limite el paso de estos barcos representa una amenaza contra la integridad y confiabilidad de la cadena de suministro internacional que depende del sistema estadounidense, según publicó el organismo en su declaración pública.

En el centro del conflicto se sitúa la reciente decisión panameña de recuperar el control de dos terminales clave del canal. Según detalló Global Times, la Autoridad Marítima de Panamá asumió, el 23 de febrero, la operación directa de las terminales de Balboa y Cristóbal tras la entrada en vigor de la anulación de la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial local de CK Hutchison Ports, empresa con base en Hong Kong. El resultado judicial quedó sellado tras un fallo de la Corte Suprema de Panamá, lo que modificó el mapa de actores responsables de gestionar puntos críticos para el flujo marítimo global.

Los buques con bandera panameña desempeñan un rol relevante en el comercio internacional, particularmente para Estados Unidos, por el volumen de mercancía transportada bajo ese registro. Tanto China como el Gobierno de Panamá quedan, por tanto, en el epicentro de decisiones con alto impacto en los tránsitos y las cadenas logísticas de las principales economías mundiales. Las preocupaciones manifestadas por la Comisión Marítima estadounidense reflejan temores relativos a la confiabilidad futura del comercio marítimo y a la posibilidad de que factores políticos alteren el funcionamiento regular del tránsito por el canal y los puertos asociados.

La controversia mantiene movilizados a funcionarios tanto en Pekín como en Washington, mientras gobiernos y organismos internacionales observan el desarrollo de la situación por su potencial efecto en las rutas comerciales y, en última instancia, en la dinámica geopolítica regional y global.