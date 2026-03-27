Birmania anuncia reformas en su cúpula militar a pocos días de que el Parlamento elija al nuevo presidente

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha anunciado una serie de cambios significativos en la cúpula militar del país, los cuales serán revelados justo después del gran desfile previsto para este viernes y a tan solo unos días de que el Parlamento elija al nuevo presidente.

Todo apunta a una reforma de los puestos más altos del Ejército birmano a medida que avanza la guerra, una medida con la que la junta busca mostrar señales encaminadas hacia una transición, según informaciones del diario 'The Global New Light of Myanmar'.

Soe Win, número dos del Ejército, conocido como Tatmadaw, ha afirmado que las fuerzas birmanas "seguirán aceptando las directrices marcadas por sus líderes y asesores en todo momento, así como sus doctrinas y políticas". "Esto será así independientemente de quién lo lidere", ha aclarado.

En este sentido, ha confirmado que los cambios tendrán lugar una vez finalice el desfile militar que tendrá lugar en la capital, Naipyidó. El país, que se encuentra sumida en un largo conflicto armado, fue a las urnas el pasado mes de enero para elegir la composición de la nueva Cámara, que tendrá ahora que votar al nuevo presidente del país, un cargo que el actual jefe de la junta, Min Aung Hlain, espera ratificar.

El golpe de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).