Austria plantea la prohibición de redes sociales para menores de 14 años y desarrollar la formación en IA

El proyecto de ley impulsado en Austria para restringir el acceso de menores de 14 años a redes sociales y reformar los programas escolares se enfrenta a críticas de organizaciones internacionales, así como de partidos opositores que denuncian riesgos de aislamiento o vulneración de derechos. De acuerdo con información publicada por la agencia Europa Press, la iniciativa gubernamental propone, además de la prohibición, el fortalecimiento de la educación en Inteligencia Artificial y el combate a la desinformación dentro del sistema educativo.

El Gobierno federal de Austria, según Europa Press, acordó este viernes comenzar con la elaboración de una legislación que impediría el uso de plataformas sociales a menores de 14 años. De forma paralela, el Ejecutivo prevé una reforma curricular en la educación secundaria para ampliar la alfabetización mediática e incrementar la formación en competencias digitales e Inteligencia Artificial (IA). Esta medida incluye la creación de una nueva materia obligatoria en secundaria denominada “Medios de comunicación y democracia”, destinada a que los estudiantes comprendan la influencia de los medios en la opinión pública y aprendan a detectar desinformación y fenómenos de radicalización, entre otros temas.

Durante una rueda de prensa, el vicecanciller Andreas Babler argumentó que las amenazas existentes en plataformas digitales requieren una respuesta tajante: “Lo que no toleraríamos de nuestros hijos en persona, tampoco deberíamos aceptarlo en el mundo digital. En las redes sociales, se enfrentan a ideales de belleza irreales, la glorificación de la violencia, la desinformación y la manipulación, mientras que corporaciones multimillonarias incumplen sus responsabilidades, solo persiguen el lucro y juegan con el bienestar y, por ende, el futuro de nuestros hijos”, citó Europa Press.

Por otra parte, el secretario de Estado para la Digitalización, Alexander Proll, aportó datos acerca del tiempo de exposición digital: “El joven promedio pasa entre seis y siete horas al día en las redes sociales. La radicalización se produce principalmente en estas plataformas; es alarmante la rapidez con la que se propaga el odio”, declaró el funcionario según reportó Europa Press. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos oficiales sobre la urgencia de regulación y prevención en el acceso a internet y redes sociales en edades tempranas.

El ministro de Educación, Christoph Wiederkehr, matizó que el acceso restringido por sí solo no será una solución integral, y subrayó la necesidad de capacitar a niños y jóvenes para que adquieran competencias que les permitan desenvolverse de manera crítica en el entorno digital. Según detalló el medio, junto a la nueva asignatura “Medios de comunicación y democracia”, se ampliará a tres horas semanales la carga de la materia “Informática e Inteligencia Artificial”, incorporando contenidos sobre el impacto social y ético de la IA.

La reforma prevé una reducción de horas en la asignatura de latín para reforzar las nuevas competencias digitales e informacionales, según dieron a conocer los representantes del Gobierno durante la presentación del plan. Europa Press detalló que los principales portavoces describieron esta transformación educativa como un paso para ajustar los programas a las exigencias tecnológicas y sociales actuales.

A pesar del respaldo ejecutivo, la iniciativa generó objeciones tanto en la política nacional como en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Christian Hafenecker, secretario general del Partido de la Libertad de Austria, calificó la propuesta como “un testimonio revelador de una mentalidad autoritaria” y declaró que se trata de “un ataque frontal a la libertad de expresión e información de los jóvenes”, en lo que considera un riesgo de “adoctrinamiento selectivo”. Estas declaraciones fueron recogidas en un comunicado citado por Europa Press.

A su vez, la portavoz en temas de Infancia y Juventud del Partido Verde, Barbara Nebler, manifestó que la propuesta representa “un gran anuncio”, pero advirtió sobre la ausencia de detalles precisos acerca de la implementación, en particular sobre la protección de datos y el resguardo efectivo para los jóvenes afectados por las restricciones.

En el ámbito internacional, UNICEF Austria emitió un comunicado alertando sobre las posibles consecuencias adversas de una prohibición general de redes sociales para menores. Según publicó Europa Press, UNICEF advirtió que la exclusión digital podría generar aislamiento, pérdida de acceso a la información, dificultad para mantener amistades y falta de apoyo para aquellos niños ya marginados. El organismo sugirió al Gobierno austriaco considerar alternativas que refuercen la moderación de contenidos, configuraciones de protección infantil predefinidas y el diseño de plataformas adaptadas según la edad.

En sus declaraciones, UNICEF Austria enfatizó: “La prohibición general de las redes sociales para menores de cierta edad también conlleva riesgos y podría ser contraproducente”, recomendando colaborar con familias, especialistas y los propios menores para establecer entornos en línea seguros y respetuosos con la normativa. Además, instó a implementar marcos regulatorios que aborden la seguridad infantil más allá de soluciones “simplistas” y prohibiciones generalizadas.

Europa Press indicó que el cronograma oficial prevé la presentación del proyecto definitivo de ley para finales de junio. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha especificado las plataformas exactas que quedarían comprendidas en esta prohibición, ni si se adoptará un sistema obligatorio de verificación de edad a través de comprobación de identidad.

El desarrollo legislativo y las reformas curriculares propuestas se enmarcan, según el medio, en un contexto de debate creciente sobre la protección de infantes y adolescentes en entornos digitales y frente a la expansión de la Inteligencia Artificial en los sistemas educativos. El Gobierno austríaco busca así establecer nuevas bases para la alfabetización digital, al tiempo que enfrenta el desafío de conciliar la protección de menores con derechos fundamentales y la inclusión digital.