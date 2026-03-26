Zelenski llega a Arabia Saudí para una visita sorpresa con la que busca "garantizar la seguridad"

Al referirse a la cooperación en materia de defensa, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski propuso que los países del Golfo suministren misiles antiaéreos a Ucrania a cambio de asistencia en protección antidrones, además de destacar que Estados Unidos mantiene contacto con su gobierno para reforzar la seguridad de sus bases en la región de Oriente Próximo. Según publicó el medio original, Zelenski concretó estas proposiciones durante una visita no anunciada a Arabia Saudí, donde el mandatario realizó diversas reuniones con autoridades locales.

De acuerdo con lo informado, Zelenski llegó a Arabia Saudí el jueves con la intención de fortalecer alianzas estratégicas al tiempo que expresó su agradecimiento a Riad por el respaldo dado a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, la cual se extiende por más de cuatro años. A través de sus redes sociales, el presidente ucraniano aseguró que existen "reuniones importantes programadas" y recalcó la disposición de su país para colaborar estrechamente con aquellos actores dispuestos a "trabajar con nosotros para garantizar la seguridad". El medio consignó que esta gira forma parte de los esfuerzos diplomáticos del gobierno de Kiev por sumar apoyos ante el contexto de guerra.

Las gestiones diplomáticas en la región influyen tanto en la situación del conflicto armado en Ucrania como en las preocupaciones de seguridad que afectan a los países del golfo Pérsico frente a amenazas con tecnología de drones y ataques aéreos. Zelenski señaló, según la fuente, que una delegación ucraniana se encuentra trabajando coordinadamente con gobiernos de Oriente Próximo y del golfo Pérsico, especialmente interesados en la experiencia de Ucrania para hacer frente a ataques con drones modernos.

El encuentro con autoridades saudíes también permitió al presidente agradecer de manera directa el respaldo proporcionado en el ámbito internacional, en particular el apoyo humanitario, político y logístico ante la continuidad de los enfrentamientos en el este de Europa. Tal como reportó la plataforma de noticias, la propuesta de intercambio presentada por Zelenski contempla que, a cambio de proveer asesoría y tecnología en defensa antidrones, Ucrania reciba misiles antiaéreos de los estados del Golfo, lo que fortalecería las capacidades defensivas del ejército ucraniano.

Asimismo, la fuente detalló que Zelenski manifestó que Estados Unidos colabora con Ucrania en la protección de instalaciones militares en Oriente Próximo. El vínculo entre Kiev y Washington implica compartir conocimientos y recursos tecnológicos para defender bases estadounidenses y aliadas situadas en una región caracterizada por la inestabilidad y múltiples focos de tensión regional.

Según la cobertura original, la visita de Zelenski a Arabia Saudí estuvo marcada por la sorpresa, tanto por la falta de anuncio previo como por el tono abierto en la búsqueda de cooperación bilateral y multilateral. Los países árabes, en este contexto, exploran opciones para fortalecer sus sistemas de defensa frente a un escenario internacional complejo, mientras que la delegación ucraniana enfatizó los conocimientos adquiridos en el enfrentamiento de Rusia con el uso intensivo de tecnología militar emergente, como los drones de ataque.

La comunicación oficial remitida por el mandatario incluyó agradecimientos públicos a las autoridades saudíes, subrayando la importancia de la ayuda recibida desde el inicio de la agresión rusa, y al mismo tiempo invitó a la región a cooperar de manera más directa en la transferencia de capacidades militares y tecnológicas. El esquema de intercambio propuesto, según amplió la fuente, apunta no solo a procurar la protección inmediata del territorio ucraniano, sino también a contribuir con la estabilidad colectiva frente a amenazas compartidas.

El gobierno de Ucrania, según relató el medio, valora el interés creciente de países del Golfo en materia de seguridad preventivamente tecnológica, dadas las experiencias en la guerra convencional y los desafíos que han supuesto los recientes avances en armamento no tripulado. Las reuniones en Riad se inscriben en una estrategia más amplia de acercamiento a distintas capitales de Medio Oriente que buscan diversificar proveedores y socios en la defensa, a la vez que Ucrania procura obtener recursos militares fundamentales.

En el trasfondo de esta agenda, los contactos intensificados de Ucrania en el golfo Pérsico ponen en juego tanto la diplomacia como el intercambio tecnológico y militar. Según informó la fuente, tanto Ucrania como países de la zona buscan mecanismos para contrarrestar acciones hostiles y responder a crisis que involucran el uso de drones o misiles avanzados, incrementando la cooperación en inteligencia y desarrollo de sistemas defensivos.

El diario detalló que el diálogo con Arabia Saudí se encuadra en un contexto geopolítico con múltiples actores implicados, desde potencias occidentales como Estados Unidos hasta países regionales deseosos de proteger infraestructura crítica frente a ataques de distinta naturaleza. En este escenario, la experiencia de Ucrania en escenarios de guerra tecnológica resulta de interés para actores regionales, mientras Kiev aspira a agilizar el acceso a componentes militares avanzados, incluyendo sistemas antiaéreos.

Las autoridades ucranianas confirmaron que la delegación diplomática desplegada en Oriente Próximo continúa las conversaciones para ampliar la cooperación en defensa, enfatizando las necesidades compartidas y la oferta de conocimientos prácticos adquiridos en conflicto, según las publicaciones del medio original.