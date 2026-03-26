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Milagros Tolón se reúne con David Aganzo, presidente de AFE

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso para mejorar la protección de atletas junto a la Asociación de Futbolistas Españoles, trabajando en salud, bienestar, igualdad y normativas deportivas, además de impulsar la cooperación en proyección internacional y promoción de valores

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La promoción internacional del sistema deportivo español formó parte central de la agenda tratada en una reunión entre la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), según consignó el medio oficial. Además de este eje, ambos organismos coincidieron en la importancia de fortalecer la protección de los derechos de los deportistas y mejorar los marcos normativos para responder a los retos actuales del deporte.

Según informó la fuente original, en el encuentro participaron, junto a la ministra Tolón, el presidente de AFE, David Aganzo, el director general Manuel Diego Tello Jorge y la directora de los Servicios Jurídicos de la Asociación, María José López. Durante la sesión de trabajo, los representantes intercambiaron perspectivas y definieron posibles líneas de colaboración centradas en salud, bienestar, igualdad y nuevas normativas deportivas.

De acuerdo con lo reportado, el Ministerio y la AFE analizaron en profundidad diversas estrategias para reforzar el apoyo a las personas que practican deporte profesional, proponiendo la implementación de iniciativas que respondan tanto a las demandas sanitarias como al desarrollo integral de los atletas. El medio detalló que la conversación se extendió al diseño de políticas públicas orientadas a situar al deportista como eje del sistema, a través de un diálogo abierto con los diferentes agentes involucrados.

En esta cita, el Ministerio de Educación reafirmó su compromiso institucional con el mantenimiento de un contacto fluido y permanente con las organizaciones sectoriales, buscando fomentar la igualdad de oportunidades y la transmisión de valores éticos en el deporte español, según publicó la fuente. Entre los aspectos tratados destacaron la revisión de la normativa vigente, la actualización de protocolos de protección y el impulso de programas que refuercen la proyección internacional del modelo deportivo nacional.

El medio explicó que ambas partes valoraron la necesidad de mantener la cooperación en el tiempo para optimizar resultados en materia de salud y bienestar de los futbolistas, además de promover la equidad de género y la diversidad en todas las disciplinas deportivas. Se exploraron vías de trabajo conjunto que incluyen la organización de campañas de sensibilización y el fortalecimiento de la representación española en organismos internacionales vinculados al deporte.

La reunión consolidó la voluntad compartida de avanzar en iniciativas innovadoras, articulando el esfuerzo institucional y asociativo para mejorar el ecosistema deportivo y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de quienes integran el ámbito del fútbol profesional, según informes disponibles del Ministerio y la Asociación de Futbolistas.

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