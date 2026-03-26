Milagros Tolón agradece a Carolina Marín "ser referente" y llevar el nombre de España "a lo más alto"

La decisión de Carolina Marín de alejarse de la alta competición se fundamenta en preservar la salud de su rodilla, una prioridad que había establecido de forma pública antes del anuncio de su retiro, según su propio equipo de prensa. La deportista, originaria de Huelva y reconocida por sus logros en el bádminton internacional, no participará en el Campeonato Europeo previsto para el próximo mes de abril en su ciudad natal, un evento que había generado expectación por la posibilidad de verla en acción ante su público.

De acuerdo con la información difundida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, a través de su cuenta oficial en la red social 'X', el gobierno expresó reconocimiento hacia la trayectoria de Marín. Tolón agradeció a la jugadora por posicionar el nombre de España en lo más alto del deporte mundial y subrayó su papel como referente para generaciones futuras. En su mensaje, Tolón escribió: “Todo nuestro reconocimiento y admiración a Carolina Marín por una trayectoria deportiva ejemplar. Gracias por llevar el nombre de España a lo más alto y por ser referente para generaciones de deportistas. Mucha suerte en todo lo que venga a partir de ahora".

El comunicado emitido por el departamento de prensa de Marín detalló que la decisión se tomó tras un proceso de reflexión y tras considerar los desafíos físicos enfrentados por la deportista, en especial en relación al estado de su rodilla. El texto indica que, pese a que la posibilidad de competir en Huelva representaba una motivación especial por razones emocionales, la prioridad sobre su salud y su calidad de vida en el futuro prevalecieron sobre la continuidad en la competición profesional.

Carolina Marín, quien obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y logró en tres ocasiones el campeonato mundial de bádminton, marcó una época en el deporte español al convertirse en una de las figuras más destacadas y visibles de la disciplina. Su influencia ha trascendido las fronteras del deporte al inspirar a nuevos deportistas y consolidar su imagen como modelo a seguir.

La confirmación del retiro de Marín fue difundida ampliamente este jueves. "Tras un proceso de reflexión y priorizando el bienestar de su rodilla -como ya adelantó que sería su prioridad absoluta en esta etapa-, Carolina ha decidido que es el momento de escuchar a su cuerpo. Aunque la ilusión de competir en su casa era un motor emocional inmenso, la salud y la calidad de vida futura prevalecen sobre la alta competición", precisa el comunicado citado por el medio.

Marín deja atrás un historial que incluye títulos mundiales y la máxima distinción olímpica, contribuyendo tanto a la visibilidad del bádminton como a la proyección internacional del deporte español. La reacción institucional se suma a las múltiples expresiones de apoyo y respeto que ha recibido la deportista tras su anuncio, y la ministra Tolón remarcó la repercusión de su ejemplo en las nuevas generaciones.

El retiro de la jugadora implica su ausencia en la próxima edición del Campeonato Europeo, privando al público nacional de la oportunidad de presenciar su desempeño en la localidad donde inició su carrera. La historia de Marín se caracteriza por logros deportivos logrados tras largos períodos de preparación y superación de obstáculos físicos, lo que fortalece su condición de referente en la elite del deporte internacional, tal como reconoció el gobierno en palabras de la ministra.

A través de los años, Carolina Marín ha mantenido una relación cercana con su comunidad y con los aficionados, convirtiéndose en un símbolo del esfuerzo y la perseverancia. Según publicó la prensa, el anuncio de su retirada generó un amplio eco, reavivando el debate en torno a la exigencia física en el alto rendimiento y la importancia de priorizar la salud de los deportistas élite incluso frente a grandes compromisos deportivos en el calendario nacional e internacional.

La postura de la ministra Tolón, reflejada en sus declaraciones recogidas por los medios, puso en primer plano la valoración del esfuerzo y la contribución de Marín tanto al palmarés deportivo de España como al fomento de vocaciones deportivas en las nuevas generaciones. Marín, con su legado competitivo y su mensaje sobre la importancia del bienestar físico, cierra un ciclo profesional en el que el rendimiento máximo y la superación personal convivieron hasta el último momento con el respeto por los límites del propio cuerpo.