La Bolsa de São Paulo cae un 1,45 % por la incertidumbre en el diálogo entre EE.UU. e Irán

São Paulo, 26 mar (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó un 1,45 % este jueves, en línea con el exterior, impactada por la incertidumbre en torno a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El índice de referencia Ibovespa terminó la sesión en rojo al cerrar en los 182.732 puntos, con lo que interrumpió tres subidas consecutivas.

El endurecimiento del discurso entre Estados Unidos e Irán en las negociaciones por un eventual cese al fuego derrumbó el optimismo de los operadores y los ánimos del mercado se volvieron a enfriar con la subida de los precios internacionales del petróleo.

El repunte del precio del crudo revalorizó los papeles de la estatal Petrobras, pero a pesar de ser uno de los principales valores, el impulso no le alcanzó para que la plaza terminara en positivo como ocurrió dos días atrás.

Los títulos ordinarios de la petrolera estatal avanzaron un 2,43 % y estuvieron entre los de mayores ganancias del día, mientras que los preferenciales se apreciaron un 1,09 % y fueron los más vendidos.

En el plano doméstico, el pesimismo se reforzó con un informe del Banco Central en el que mantuvo las previsiones de crecimiento de Brasil en 1,6 % para este año, pero bajo la advertencia de que hay una "mayor incertidumbre por los posibles efectos de los conflictos en Oriente Medio".

También pesó el dato previo de la inflación divulgado por el Gobierno, que señala que si bien hubo una desaceleración en marzo (0,44 %), frente a febrero (0,84 %) el índice resultó más alto que el calculado por el mercado que esperaba en torno a un 0,25 %.

Los papeles que más se depreciaron fueron los preferenciales de la petroquímica Braskem, que retrocedieron un 7,22 %, ante las previsiones de los analistas de una caída en del desempeño de la compañía en 2025, cuyo balance anual será divulgado en las próximas horas.

Le siguieron los títulos ordinarios de la cadena de tiendas por departamento Casas Bahía, que se desvalorizaron un 5,84 %.

Ya las acciones ordinarias de la energética Brava lideraron las ganancias del día entre los valores del Ibovespa, con una apreciación del 5,02 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,69 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,255 reales para la compra y 5,256 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado este martes superó los 26.500 millones de reales (5.047 millones de dólares o 4.416 millones de euros), en más de 3,2 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE