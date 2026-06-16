Rusia afirma que la UE "colapsará" si Ucrania se suma al bloque comunitario

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este martes que la Unión Europea "colapsará" si Ucrania se suma al bloque comunitario, el cual ha descrito como uno cada vez "más militar" a medida que constituye sus estructuras de forma "contraria" a Rusia.

En una rueda de prensa, el ministro ruso ha afirmado que la UE "simplemente se deshará" en caso de que finalmente Ucrania completa el proceso de adhesión con éxito y ha criticado la tendencia actual en el seno del bloque: "Está construyendo todas sus estructuras de seguridad contra Rusia".

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Estas declaraciones llegan tras la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia este lunes tras la firma del acuerdo que certifica la apertura del primero de los seis grupos de capítulos, un proceso en el que tanto Kiev como Chisinau esperan avanzar lo suficiente como para abrir los otros cinco grupos restantes antes de que termine julio.

En este sentido, Lavrov ha lamentado que existe en el seno de la UE una necesidad de "restaurar el antiguo espíritu militar alemán" como parte del intento por "volver a contar con un papel hegemónico" a nivel europeo, "decidiéndolo todo por todos", según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

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"Especialmente en Europa, donde estamos hablando de todas las maneras posibles de restaurar este poder militar de Alemania, se habla de convertirlo en el Ejército más fuerte de Europa", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que Occidente "siempre ha sido famoso por su duplicidad".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha descartado que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya recibido una invitación de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para asistir a la cumbre del G7 que está teniendo lugar en Francia "a través de los canales oficiales".

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"Actualmente no hay canales oficiales abiertos entre Kiev y Moscú", ha aseverado Peskov, también durante una rueda de prensa en la que ha hecho hincapié, no obstante, en que Zelenski puede visitar Moscú si así lo desea.

Zelenski señaló este lunes que propuso a sus socios que invitaran a su homólogo ruso a la cumbre del G7, aprovechando la presencia de todas las partes interesadas en participar en un eventual negociación de paz.