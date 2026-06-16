LG apuesta por el deporte y la tecnología en año de Mundial, con presencia en más de un 80% de los estadios españoles

LG ha llevado a cabo un evento en Madrid, bautizado como LG Innovation Day, para mostrar sus avances tecnológicos y celebrar el estreno de la selección española en el Mundial de fútbol, poniendo de manifiesto su apuesta por el deporte y recordando que la marca cuenta ya con presencia "en el 80% de los mejores estadios de España", tal y como ha recalcado su director de Marketing, Miguel Ángel Fernández.

"El Metropolitano, el Roig Arena o Plaza Mahou, dentro del propio Bernabéu, son excelentes ejemplos de cómo estas tecnologías mejoran de forma invisible nuestra forma de disfrutar de los espectáculos y el deporte", ha añadido.

El directivo de la compañía ha incidido en el esfuerzo de la marca por convertirse en referente en este sector del deporte, pero recordando que esa es solo una de las muchas áreas en las que quiere seguir creciendo LG, que cuenta con un "ADN innovador", con "más de 98.000 patentes activas y centros de innovación repartidos por todo el mundo".

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En este marco, la compañía ha celebrado sus tres décadas de innovación en España y ha compartido sus últimas novedades en imagen, sonido y portabilidad. En concreto, ha presentado su nueva gama de portátiles ultraligeros, pensados para acompañar al usuario en cualquier lugar gracias a su portabilidad extrema, y que llega a España en tres modelos: gram PRO, gram y gram Book.

Fabricados con Aerominum -un revolucionario material aeroespacial aún más ligero y ultrarresistente-, cuentan con baterías récord de hasta 36,5 horas y procesadores de última generación con 32 GB de RAM optimizados para ejecutar Inteligencia Artificial de forma local y privada. "La demostración definitiva de que, para LG, la máxima potencia cabe en apenas 1.100 gramos y debe estar preparada para moverse al ritmo de cualquier tipo de usuario", añade la marca.

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En calidad de imagen, Fernández ha incidido en su liderazgo en la tecnología OLED: "El 80% de los paneles OLED que se venden en el mundo son de LG", ha apostillado. Así, los portavoces de la marca han hecho un repaso por las cuatro generaciones de OLED, desde "los primeros negros puros" lanzados en 2013 hasta los revolucionarios paneles actuales: "libres de reflejos, sin efecto mate, inalámbricos y hasta transparentes".

Asimismo, han destacado que la experiencia de disfrute y realismo se eleva aún más cuando se combinan con el sonido envolvente Dolby Atmos de los sistemas integrados de LG, con mención especial a 'Sound Suite'.

Esta innovación y calidad de imagen llegan también a los ámbitos del 'gaming' y el trabajo gracias a los monitores LG Ultragear, Ultrawide y Ultrafine, en los que convergen productividad y entretenimiento. "Garantizando el disfrute de escenas fluidas con el monitor OLED más rápido del mercado, experiencias más inmersivas y precisas con el primer monitor gaming OLED 5K2K, un mayor espacio visual o incluso una presión de imagen más exigente, en 6K", concluye la marca.

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