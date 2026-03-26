Fernando Grande-Marlaska: "Habrá una modificación de la ley para perseguir a los grupos ultras"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que durante la temporada 2025-26 se han calificado como de alto riesgo 80 encuentros de fútbol y baloncesto, y se han presentado 1.330 propuestas de sanción relacionadas con conductas violentas o inadecuadas en torno a estos eventos. De acuerdo con Europa Press, estos datos fueron expuestos durante la inauguración institucional del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol, celebrado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el titular de Interior destacó los planes del Gobierno para modificar la ley con el objetivo de combatir de forma más efectiva a los grupos ultras en el fútbol español.

Según publicó Europa Press, Grande-Marlaska anunció que el Gobierno impulsará la reforma de la Ley 19/2007, diseñada para combatir la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el ámbito deportivo. Explicó que la iniciativa busca fortalecer las herramientas legales y policiales para perseguir a los grupos ultras y erradicar comportamientos peligrosos. El ministro subrayó que “la protección del aficionado debe estar por encima de todo” y afirmó que no se permitirá “que la violencia campe a sus anchas en los estadios”. Asimismo, recalcó la importancia de la prevención y la colaboración entre el Ministerio del Interior, LaLiga, los clubes deportivos y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Durante su intervención, tal como reportó Europa Press, Grande-Marlaska puso en valor el protocolo-guía lanzado por LaLiga, orientado a establecer procedimientos de prevención y actuación ante situaciones de discriminación, violencia de género, abusos, acoso sexual y otras conductas inadecuadas dentro de los estadios de fútbol. El ministro incidió en la necesidad de situar al aficionado en el centro de las políticas de seguridad, promoviendo la coordinación entre entidades y apelando a la responsabilidad colectiva. “Esta iniciativa es constructiva porque la seguridad es un desafío para todos. El Ministerio de Interior y LaLiga están alineados poniendo al aficionado en el centro y eso dice este protocolo, que apela a la colaboración de clubes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, puntualizó.

El medio Europa Press detalló que Grande-Marlaska insistió en la importancia del fútbol como un fenómeno social de amplia presencia, señalando que “el fútbol es un fenómeno transversal que está en todos sitios, en la grada y en el salón de casa”. Por este motivo, consideró esencial gestionar la pasión asociada a este deporte, a través del refuerzo de los dispositivos de seguridad y la promoción de un entorno libre de violencia. “Hay que estar a la altura”, manifestó, aludiendo tanto a los retos como a la responsabilidad de las autoridades y los actores involucrados.

“España es uno de los países más seguros gracias a seguridad pública y privada”, afirmó el ministro, según consignó Europa Press. Explicó que esta posición exige mantener y mejorar los protocolos en eventos deportivos, e insistió en la aplicación de una “tolerancia cero” hacia las conductas violentas o discriminatorias. Recordó también el trabajo previo y la meticulosa planificación anterior a los partidos, destacando el esfuerzo conjunto de múltiples profesionales para garantizar que los eventos deportivos se desarrollen sin incidentes.

A lo largo del congreso, Grande-Marlaska explicó que la labor de prevención se complementa con acciones concretas, como la declaración de partidos de alto riesgo y la imposición de sanciones, de acuerdo con los registros oficiales presentados por el Ministerio del Interior. Argumentó que este enfoque permite que los aficionados puedan “preocuparse de disfrutar”, reforzando la idea de que la violencia y la inseguridad no tienen cabida en el deporte.

En su intervención, tal como recogió Europa Press, el ministro recordó que España, junto con Portugal y Marruecos, organizará en 2030 la Copa Mundial de Fútbol, lo que representa una oportunidad destacada para demostrar la capacidad del país como anfitrión de grandes eventos deportivos. “Tenemos una magnífica oportunidad para mostrar que somos una potencia mundial para organizar eventos deportivos. Pocos países son capaces de responder con estas características y queremos seguir siendo una referencia. Tenemos una base sólida, se trata de seguir avanzando y hacerlo con determinación”, manifestó.

Por último, Grande-Marlaska reiteró el compromiso de las instituciones con el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad y el trabajo colaborativo para convertir el fútbol en un espacio seguro y festivo para todos. Según Europa Press, el ministro concluyó destacando el papel de cada profesional involucrado y la importancia de adaptar la legislación y los protocolos a las demandas actuales para garantizar la erradicación de las conductas violentas y la protección integral de los asistentes a los estadios.