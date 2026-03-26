Espinosa de los Monteros asegura que Vox le abrió el lunes un expediente para expulsarle del partido

Iván Espinosa de los Monteros, quien ocupara la secretaría general de Vox hasta 2023, destacó en sus declaraciones recientes la publicación de un manifiesto impulsado junto a varios exdirigentes y críticos del partido, entre los que se encuentra Javier Ortega Smith. En este documento solicitaban la organización de un congreso abierto a todos los afiliados, con el objetivo de debatir sobre la dirección estratégica y posibles mejoras en el funcionamiento interno de Vox. Según consignó Europa Press, Espinosa de los Monteros informó que su partido le notificó la apertura de un proceso disciplinario para su expulsión el mismo día en que se anunció la convocatoria anticipada de elecciones en Andalucía.

El propio Espinosa de los Monteros publicó un mensaje en la red social X donde relató la secuencia de los hechos. Según sus palabras, “el lunes pasado sobre las 20.30, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido”. El exparlamentario atribuyó el procedimiento a la actual estrategia de la organización política, que, de acuerdo con su análisis, se caracteriza por cerrarse ante el disenso interno y por mantener una postura de confrontación hacia cualquier integrante que exprese desacuerdo o sorpresa ante la situación del partido.

De acuerdo con Europa Press, el enfrentamiento entre la dirección actual, encabezada por Santiago Abascal, y distintos exdirigentes, ha escalado durante los últimos meses. El manifiesto impulsado por Espinosa de los Monteros y los demás críticos hacía hincapié en la necesidad de abrir el debate y redefinir la hoja de ruta de Vox, demandando una mayor participación de la militancia en la toma de decisiones clave.

El caso de Javier Ortega Smith, también involucrado en el manifiesto crítico, ejemplifica los procedimientos disciplinarios recientemente activados dentro del partido. Según detalló Europa Press, Ortega Smith fue expulsado de Vox a principios de marzo. El Comité de Garantías determinó que el diputado había incurrido en una “infracción muy grave” al resistirse a un relevo en la portavocía de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, lo que motivó una sanción formal por desobediencia y la suspensión de sus derechos de militancia.

La salida de Espinosa de los Monteros de los cargos de dirección en 2023 ya había supuesto un punto de inflexión en la estructura interna del partido. Desde entonces, las tensiones han aumentado entre la corriente oficialista y quienes defienden la apertura de mecanismos de deliberación y una mayor democratización interna, según reportó Europa Press. Este contexto ha desembocado en la apertura de expedientes disciplinarios contra las figuras más visibles de la crítica interna, intensificando así la pugna por el rumbo político de Vox.

La coincidencia entre la decisión de abrir el expediente a Espinosa de los Monteros y la convocatoria de elecciones en Andalucía añade otro elemento al debate sobre el manejo disciplinario dentro de la formación. A través de sus publicaciones en redes sociales, el exdirigente cuestionó la capacidad de la dirección actual para atraer nuevos apoyos y amplificar la base de la organización, frente a la opción de restringir el debate y limitar el crecimiento político de la formación.

Europa Press subraya que estas recientes expulsiones y procedimientos disciplinarios evidencian la consolidación de una estrategia centrada en la disciplina interna y la contención de las voces disidentes en Vox. Mientras la convocatoria a elecciones en Andalucía reordena el escenario político, la dinámica interna de Vox se presenta marcada por divisiones y el refuerzo de la autoridad central del partido.