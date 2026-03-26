El ordenador cuántico de IBM simula con precisión materiales magnéticos reales reproduciendo datos de laboratorios

La utilización de ordenadores cuánticos en la investigación científica está mostrando avances tangibles, como la simulación precisa de una molécula de media Möbius, que jamás se había observado en la naturaleza. Este resultado se obtiene en un contexto en el que los científicos buscan herramientas más avanzadas para abordar problemas complejos de la física y la química, según detalló IBM en una nota de prensa. La noticia central es el logro del ordenador cuántico de IBM, que consiguió simular materiales magnéticos reales de manera que los datos generados por la máquina coinciden con resultados experimentales obtenidos mediante mediciones en laboratorio.

De acuerdo con la información entregada por IBM, este avance se concreta al reproducir, en un ordenador cuántico, resultados que antes solo podían verificarse a través de experimentos de dispersión de neutrones en laboratorios nacionales. El estudio fue impulsado por el equipo del Centro de Ciencias Cuánticas, entidad financiada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, y representa un progreso en la búsqueda de integrar la computación cuántica con otros métodos científicos. El grupo empleó el cristal magnético KCuF3, que ya cuenta con una extensa caracterización experimental, como punto de comparación para verificar la fidelidad de las simulaciones cuánticas.

Tal como publica IBM, la concordancia entre las simulaciones realizadas en el dispositivo cuántico y los datos experimentales refuerza la idea de que estos procesadores están en condiciones de capturar con exactitud propiedades dinámicas clave de materiales reales. Esta capacidad abre la puerta para que se utilicen los ordenadores cuánticos como herramientas confiables en el ámbito del descubrimiento de nuevos materiales, en áreas como fármacos, baterías y superconductores. El desafío de modelar el comportamiento cuántico con métodos clásicos había limitado el desarrollo de materiales avanzados; el nuevo enfoque basado en hardware cuántico, algoritmos actualizados y flujos de trabajo que combinan supercomputación y computación cuántica comienza a solucionar estas limitaciones.

El medio señala que tanto la mejora en la escala como la calidad de los procesadores cuánticos resultaron determinantes para alcanzar el nivel de precisión observado en el estudio. Abhinav Kandala, investigador principal de IBM, explicó: “Estos resultados fueron posibles gracias a las tasas de error de dos cúbits a las que ahora podemos acceder en nuestros procesadores cuánticos”. Esto indica que la reducción de errores en los componentes básicos del ordenador cuántico es clave para obtener simulaciones fiables, aspecto considerado uno de los mayores desafíos de esta tecnología desde sus comienzos.

Según reportó IBM, el equipo no solo logró reproducir propiedades del cristal magnético KCuF3, sino que además avanzó utilizando la programabilidad del procesador cuántico universal para simular materiales con interacciones más complejas. Esto sugiere que la técnica puede aplicarse a sistemas aún no experimentados en laboratorio, lo cual incrementa el potencial de los ordenadores cuánticos para anticipar el comportamiento de nuevos compuestos antes de que existan muestras físicas.

El trabajo forma parte de una estrategia integral promovida por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que busca explorar nuevas aplicaciones de la computación cuántica en distintos campos científicos. En este estudio cooperaron investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, la Universidad de Purdue, la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, la Universidad de Tennessee e IBM. El medio difundió que esta colaboración multidisciplinaria y multiinstitucional refuerza el enfoque de los laboratorios estadounidenses, donde la integración de avances en hardware cuántico y simulación computacional es vista como un área de crecimiento estratégico.

Además del estudio sobre cristales magnéticos, IBM informó sobre otros resultados recientes que resaltan la capacidad de los ordenadores cuánticos, como la primera simulación de una molécula de media Möbius, destacando la versatilidad y adaptabilidad de la tecnología para problemas científicos de diferente naturaleza. Todos estos hallazgos han sido publicados como preimpresión, lo que permite su revisión y validación por parte de la comunidad científica internacional.

El informe de IBM remarca que las capacidades actuales de los ordenadores cuánticos ya permiten simular propiedades relevantes en materiales con potencial aplicación en el desarrollo de dispositivos, medicamentos y tecnologías energéticas. El trabajo también demuestra que, al combinar algoritmos innovadores y flujos de trabajo específicos para la computación cuántica, es posible superar barreras que antes impedían el acceso a información detallada sobre el comportamiento de sistemas físicos complejos.

IBM subraya la relevancia de estos logros de cara a la consolidación de los procesadores cuánticos como herramientas prácticas y fiables dentro del laboratorio. Este proceso de validación experimental mediante comparación directa con datos de dispersión de neutrones sugiere que la transición de los ordenadores cuánticos desde pruebas de concepto hasta su uso rutinario en investigación científica se está acelerando a medida que se reducen las tasas de error en los dispositivos.

En el contexto del estudio expuesto, la aplicación de ordenadores cuánticos para simular materiales se presenta como una opción que ya comienza a estar disponible fuera de los entornos académicos altamente especializados, anticipando su integración en los procesos de innovación industrial y farmacéutica. La publicación de estos resultados en preimpresión abre espacio para que otros equipos científicos evalúen, reproduzcan y potencien los avances documentados por IBM y sus socios de investigación.