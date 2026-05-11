La 9.ª edición de UJIStartup impulsa la creación de 20 proyectos emprendedores de la comunidad universitaria

La novena edición del programa UJIStartup ha finalizado con la promoción de 20 proyectos emprendedores liderados por miembros de la Universitat Jaume I. La iniciativa, impulsada por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, a través de Espaitec, Parque Científico y Tecnológico, y la Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA), cuenta además con la colaboración de SECOT Castellón.

El objetivo del programa es acompañar a personas emprendedoras en el desarrollo de proyectos innovadores con potencial para convertirse en nuevas iniciativas empresariales. A lo largo de la edición, los equipos participantes han recibido formación especializada y asesoramiento para avanzar en la definición de su modelo de negocio, validar sus propuestas y mejorar la presentación de sus proyectos.

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Durante el acto de clausura han intervenido David Cabedo, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica; Marisa Flor, directora de Innovación y Emprendimiento de la UJI; Juan Antonio Bertolín, director de Espaitec; y Vicente Nebot, vicepresidente de SECOT Castellón.

Cabedo ha subrayado la consolidación del programa UJIStartup como referente del emprendimiento basado en la innovación, con un número creciente, año tras año, de proyectos que culminan el programa en condiciones para transformarse en empresas, ya que esta edición ha llegado al final con siete iniciativas más respecto a la edición anterior.

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Por su parte, Flor ha puesto en valor el potencial de muchos de los proyectos para convertirse en negocios innovadores. "En esta edición, UJIStartup vuelve a demostrar la capacidad y el talento emprendedor del estudiantado de la universidad, con iniciativas de gran potencial que incorporan la inteligencia artificial, la sostenibilidad o la innovación social para dar respuesta a retos actuales en ámbitos como la salud mental, la movilidad o la valorización de residuos", ha explicado.

Asimismo, Bertolín ha asegurado que UJIStartup es el mejor mecanismo para impulsar la creación de nuevas startups en la UJI, "consolidándose como universidad emprendedora", y Espaitec "el lugar idóneo para que estas startups se incuben, crezcan y se consoliden en nuestro territorio".

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A continuación, los equipos responsables de cada proyecto han presentado sus ideas de negocio ante profesionales del ecosistema emprendedor, agentes del sector y potenciales inversores.

PROYECTOS PARTICIPANTES

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De los 29 proyectos que comenzaron en esta edición, entre las 20 iniciativas empresariales que han participado en la clausura del programa están Land AI: plataforma SaaS No-Code de inteligencia geoespacial que transforma imágenes satelitales, aéreas y de dron en mapas e informes; Vesta Mesh: sistema de alerta para detectar anomalías ambientales en zonas naturales sin cobertura de internet o telefonía móvil; MICOMi: proyecto de sistemas de cultivo inteligentes, sostenibles y asequibles para el autocultivo doméstico.

Además, han participado Luzila: aplicación móvil que propone rutas seguras en tiempo real; CoLive: plataforma de alquiler de habitaciones que incorpora criterios de compatibilidad entre personas; VAlu: proyecto de base investigadora que desarrolla lubricantes alternativos a los petroquímicos a partir de recursos vegetales y marinos; Psynova: plataforma digital de apoyo emocional que busca facilitar el acceso a servicios de salud mental mediante atención inmediata y personalizada; Stylio: plataforma de asesoramiento de imagen personal para hombres impulsada por inteligencia artificial.

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También se encuentran entre los 20 proyectos 3LIFE Movement: plataforma para crear hábitos, objetivos y comunidad, diseñada para fomentar la disciplina, el enfoque y el desarrollo personal; NexeMat: solución para transformar residuos y costes de vertedero en oportunidades de valorización y ahorro en materias primas; El Taronger: agencia de marketing y consultoría enfocada en apoyar al comercio; Enlaza2: plataforma que conecta a personas interesadas en realizar planes grupales; PuebloPlan: aplicación y solución SaaS para asociaciones culturales y comisiones de fiestas de pueblos.

Así mismo, destacan NEOArse: servicios de branding, responsabilidad social corporativa y digitalización avanzada para pymes y startups; Emociona Fest: propuesta de festival integrador dirigido a personas con diferentes problemáticas, con un enfoque orientado al acompañamiento y la inclusión; Clean Notes: plataforma SaaS de marca blanca que automatiza materiales de estudio basados en Active Recall y genera rutas de aprendizaje para mejorar el rendimiento de opositores; Club Hípico Oropesa: proyecto centrado en la mejora de las instalaciones, servicios y actividades del club hípico.

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Finalmente, también han participado Neura Voice AI: central de reservas especializada en inteligencia artificial para automatizar la atención y gestión de reservas; Velvet Creations: proyecto de organización de eventos responsables que incorpora criterios de sostenibilidad, reducción de residuos y control de la huella ambiental; e InfluInfo: startup que ofrece servicios de verificación de información y creación de contenido para influencers y medios.