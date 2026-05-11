Podemos critica que Ayuso da "vergüenza ajena" tras su choque con Sheinbaum y rescata el '¡Viva México, cabrones!'

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dar "vergüenza ajena" durante su "deplorable viaje" a México donde, a su juicio, intentó "mancillar" y ofender al "pueblo" de este país.

No obstante, ha lanzado que la sociedad mexicana ha dado una "lección de dignidad" ante la infame postura de Ayuso y ante la actitud de la mandataria autonómica ha exclamado: "¡Viva México, cabrones!" (expresión que se atribuye a Pancho Villa durante la Revolución Mexicana de principios del siglo XX y que se emplea también coloquialmente durante el aniversario de la independencia del país).

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En rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del partido morado, Fernández ha criticado a Ayuso, que el pasado viernes decidió suspender el resto del viaje institucional que realizaba en México acusando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de boicotear su participación en actos que tenía previstos en su agenda.

Durante su comparecencia, el dirigente de Podemos ha tildado de "bulos" las acusaciones "deleznables" de la presidenta madrileña para hacerse la "víctima" y ha cargado contra ella, al achacarle que fue a México " "vacaciones sufragadas por los madrileños" y encima ofendió a la sociedad del país latinoamericano.

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"RIDÍCULO MONUMENTAL"

"Ayuso ha hecho lo que hace siempre cada vez que sale de su palacio de gobierno: dar vergüenza ajena y causar con ello un enorme bochorno a todo el pueblo de Madrid", ha enfatizado Fernández para criticar que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho un "ridículo monumental".

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Finalmente, ha reivindicado que México es un país con una "historia milenaria" y con una "dignidad que no puede ser insultada ni queriendo por una inútil y una ignorante como --según ha espetado-- es Ayuso". "Ahora toca que el pueblo de Madrid recoja el guante lanzado por el pueblo mexicano y que haga con ella exactamente lo mismo que ha hecho México, echarla de allí", ha zanjado.