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Embraer reduce un 44,6% su beneficio hasta marzo, pero alcanza ingresos récord y mantiene previsiones

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Embraer registró un beneficio neto ajustado de 27,7 millones de dólares (23,5 millones de euros) entre enero y marzo, una cifra que supone un descenso del 44,6% frente al mismo período del año anterior, pese a que alcanzó ingresos récord para un primer trimestre, hasta los 1.446,7 millones de dólares (1.228 millones de euros), un 31% más, impulsado principalmente por los sectores de Defensa y Seguridad y Aviación Comercial.

Tal y como detalla en un comunicado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 143,6 millones de dólares (122 millones de euros), una cifra un 32,3% superior a los 108,6 millones de dólares (92 millones de euros)de un año antes.

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Por sectores, el segmento de Defensa y Seguridad experimentó un repunte de facturación del 63%, hasta los 227 millones de dólares (192,8 millones de euros), debido al KC-390 y a un aumento en las tasas de producción del A-29 Super Tucano.

Aviación Comercial también destacó con un crecimiento del 45% de la facturación, con 293 millones de dólares (249 millones de euros), que refleja principalmente mayores volúmenes y precios, mientras que en el segmento de Jets Ejecutivos incrementó sus ventas hasta los 418 millones de dólares (335 millones de euros), un 30% más.

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Entre enero y marzo, Embraer entregó 44 aeronaves, con 13 unidades más en comparación a las 30 entregadas en el primer trimestre de 2025. Por su parte, la cartera de pedidos alcanzó los 32.100 millones de dólares (27.269,5 millones de euros), un 22% más que el año anterior, marcando su sexto máximo histórico consecutivo.

De cara a 2026, desde la firma brasileña reitera su previsión, pese al contexto geopolítico y económico mundial. Desde el punto de vista operativo, las entregas en el sector de la aviación comercial se situarán entre 80 y 85 aviones, en tanto que las entregas en el sector de la aviación ejecutiva, entre 160 y 170 aviones.

Desde el punto de vista financiero, se prevén unos ingresos de entre 8.200 y 8.500 millones de dólares (6.965,5 y 7.220 millones de euros), un margen Ebit ajustado de entre el 8,7% y el 9,3%, y un flujo de caja libre ajustado sin Eve de 200 millones de dólares (169,8 millones de euros) o más para el año.

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