Al menos tres muertos y once heridos en una nueva oleada de ataques israelíes en el sur de Líbano

El último ataque aéreo registrado en Marjayún dejó un saldo de siete civiles heridos, según el centro de operaciones de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud Pública, conforme a los comunicados recabados por la agencia libanesa NNA. Este incidente, reportado por las autoridades locales, se suma al despliegue de violencia que ha golpeado al sur de Líbano durante la noche del miércoles, marcando una nueva escalada en el conflicto entre el ejército israelí y posiciones atribuidas al partido-milicia chií Hezbolá. De acuerdo con la información suministrada por la NNA y otros organismos oficiales citados en los comunicados del Ministerio de Salud Pública, los ataques han generado numerosas víctimas en la región.

Según publicó la agencia NNA, al menos tres personas fallecieron y cuatro más resultaron heridas tras un bombardeo en la gobernación de Bint Jbeil, ubicada en el sureste libanés. Este ataque se constituyó en el episodio con mayor cantidad de víctimas mortales de la jornada, y forma parte de una secuencia de enfrentamientos e incursiones armadas que se han repetido a lo largo de los últimos meses. El saldo total de víctimas atribuidas a los choques bélicos desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel intensificó su ofensiva contra posiciones de Hezbolá en Líbano, asciende a cerca de 1.100 muertos y más de 3.000 heridos, conforme al balance entregado por las autoridades sanitarias libanesas.

El mismo día del bombardeo, medios oficiales señalaron que las Fuerzas de Defensa de Israel lamentaron la grave herida sufrida por un soldado de la reserva. El uniformado resultó afectado por el impacto de cohetes lanzados desde territorio libanés contra sus posiciones, según el mensaje difundido por el ejército israelí a través de su canal oficial en Telegram. Posteriormente, el soldado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, y su familia fue informada de la situación, detalló el medio.

La ofensiva nocturna sobre distintas zonas fronterizas se inscribe en una serie de operativos lanzados por el ejército israelí, cuyo blanco principal han sido enclaves y posiciones presuntamente ocupados o utilizados por Hezbolá en el sur de Líbano. Desde marzo, los ataques han dejado una cifra significativa de víctimas civiles y combatientes, dificultando las labores de emergencia médica y poniendo presión adicional sobre los sistemas sanitarios locales.

De acuerdo con los comunicados de la NNA y los reportes citados, las localidades más afectadas en los últimos operativos incluyen Bint Jbeil y Marjayún. El primer municipio registró la muerte de tres personas y cuatro heridos tras la ofensiva más letal del miércoles. Marjayún, por su parte, sumó siete heridos civiles tras los bombardeos nocturnos. El Ministerio de Salud Pública de Líbano sostuvo que las operaciones de respuesta se han prolongado durante varias horas tras los ataques, con equipos de emergencia movilizados para atender a los afectados en ambas regiones.

Tal como consignó la agencia NNA, los ataques forman parte de la escalada bélica entre Israel y Hezbolá, intensificada desde el inicio de marzo. El balance ofrecido por el Ministerio de Salud Pública incluye tanto víctimas entre la población civil como entre combatientes de las partes involucradas. Estas cifras han sido actualizadas de manera continua por el organismo sanitario, a medida que se reportan nuevos incidentes y se confirman o rectifican los datos disponibles.

Los ataques aéreos en el sur de Líbano han generado preocupación entre organizaciones humanitarias y la población local, debido a la frecuencia e intensidad con que se han producido. Las autoridades libanesas han reiterado la dificultad para operar en algunas zonas afectadas por los bombardeos, enfatizando que la situación representa un desafío considerable para la capacidad de los servicios de salud y rescate.

En los días previos a los incidentes del miércoles, la región del sur de Líbano ya había registrado operaciones militares y afectaciones a distintas comunidades. La infraestructura civil, incluidas viviendas y servicios esenciales, también ha experimentado daños en varias localidades, lo que ha contribuido a acentuar la crisis humanitaria en la zona. Las evacuaciones y traslados de heridos han requerido una coordinación especial entre las autoridades locales y los equipos de emergencia, informó la agencia NNA.

El contexto del enfrentamiento se caracteriza por una relación tensa entre Israel y Hezbolá, con intercambios de ataques cruzados que se han tornado más intensos en los últimos meses. Los bombardeos consecutivos han generado desplazamientos internos y un clima de incertidumbre entre los habitantes de las regiones más vulnerables. El Ministerio de Salud Pública indicó que se mantiene en alerta frente a la posibilidad de nuevos ataques y ha pedido colaboración a la población para facilitar el acceso de los equipos sanitarios.

La agencia NNA reiteró que las autoridades locales continúan monitoreando el desarrollo del conflicto y la evolución de las cifras de víctimas, mientras persiste la actividad militar en la frontera entre Israel y Líbano.