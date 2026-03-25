VÍDEO:Aagesen destaca cooperación con Iberoamérica para avanzar en transición ecológica, clave para "sociedad más justa"

El reporte científico sobre riesgos e impactos climáticos elaborado por el Gobierno de España ha identificado 141 amenazas específicas para el país en múltiples sectores, lo que permite anticipar respuestas mejor planificadas y diseñar políticas que incorporan consideraciones climáticas de forma transversal. Esta información, difundida durante la inauguración de la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima en Málaga, establece la urgencia de reforzar los compromisos internacionales y de ampliar la cooperación entre España e Iberoamérica para responder a la aceleración del cambio climático, según informó Europa Press.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, recalcó en su intervención la necesidad de construir “de forma colectiva los grandes pilares para proteger nuestro medio ambiente”, señalando que la transición ecológica “es una pieza fundamental del desarrollo económico, del bienestar, de la salud y del progreso hacia una sociedad más justa y equitativa”. Europa Press detalló que la conferencia, que se desarrolla en Málaga, convoca cuatro sesiones dedicadas al despliegue de sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos derivados del cambio climático, al manejo sostenible del agua, a la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas forestales, y a la lucha contra la contaminación de los océanos, especialmente por plásticos.

Aagesen afirmó que “las crisis ambientales no entienden de fronteras”, y subrayó que para España la cooperación internacional constituye un elemento esencial. Según publicó Europa Press, la ministra instó a identificar las brechas existentes y a reforzar el trabajo conjunto desde el multilateralismo, sobre todo en el complejo contexto actual, con el objetivo de establecer certidumbres y anticipar desafíos. En ese sentido, recordó que el Ejecutivo avanza en la promoción de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una estrategia orientada a trascender ciclos legislativos y fundamentada en la evidencia científica, que busca incorporar la variable climática a todas las políticas públicas de forma estructural.

El medio Europa Press consignó que este enfoque pretende involucrar a todos los niveles de la administración pública, desde el gobierno central hasta las comunidades autónomas y los municipios, incentivando acciones coordinadas y sostenibles en el tiempo. Entre los factores de preocupación mencionados, la ministra enumeró el registro consecutivo de los once años más cálidos a nivel global, la presencia masiva de plásticos en los océanos, la amenaza de extinción que afecta a más de un millón de especies y la progresiva pérdida de suelo fértil. Aagesen también destacó el papel de la ciencia en advertir sobre estos riesgos y en proponer soluciones tecnológicas, dentro de un marco de alianzas y cooperación.

Durante su exposición, la ministra de Transición Ecológica repasó la experiencia de España en la aplicación de la Agenda de Transición Energética, que ha permitido que la electricidad en el país alcance un nivel cercano al 57% de fuentes renovables, lo que reduce la vulnerabilidad frente a escenarios geopolíticos inestables. Asimismo, subrayó que casi el 37% de la superficie terrestre española ya está protegida, y que el país fue el primero en Europa en ratificar el Tratado Global de los Océanos. Añadió que se han dado pasos significativos para preservar los recursos hídricos y recuperar especies amenazadas, como el lince ibérico, el oso pardo y la cerceta pardilla, que estaban en situaciones críticas.

En relación con el desarrollo de políticas informadas por la ciencia, Aagesen detalló que el informe de riesgos elaborado por el gobierno forma parte fundamental de la anticipación y preparación ante los impactos del cambio climático. Entre los hitos destacados para esta cumbre, la ministra mencionó la inminente aprobación de la Agenda Medioambiental Iberoamericana, con un horizonte temporal hasta 2030, y la Declaración Ministerial conjunta.

Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, remarcó que la región representa uno de los reservorios más importantes de biodiversidad, agua y recursos naturales a nivel mundial, según informó Europa Press. Allamand remarcó que “sin nosotros no hay posibilidad de enfrentar bien los temas de cambio climático”, aunque reconoció que los resultados hasta el momento son insatisfactorios y que “tenemos que hacer más”. “Cuando hablamos del cambio climático, deberíamos considerar términos como crisis, desastre o catástrofe”, sostuvo el secretario general, y destacó la paradoja de que Iberoamérica solo produce el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero figura entre las regiones más afectadas por el cambio climático.

Allamand añadió que en 2024 se alcanzó en la región el récord histórico de temperatura, y señaló que la tasa de extinción de especies se encuentra en niveles sin precedentes. A pesar de albergar el 30% del agua dulce del planeta, la región experimenta la destrucción acelerada de glaciares, lo que pone en riesgo el abastecimiento hídrico futuro, según consignó Europa Press. El secretario general enfatizó la necesidad de articular posiciones comunes para incrementar la capacidad de influencia de Iberoamérica en los foros internacionales y resaltó la importancia de la Agenda Medioambiental Iberoamericana, especialmente para abordar temas como la reducción de combustibles fósiles.

Allamand también indicó que se está trabajando para que en la próxima Cumbre de Madrid se ponga en marcha un sistema iberoamericano de respuesta a desastres naturales, con el fin de fortalecer la cooperación regional ante eventos extremos relacionados con el clima, según reportó Europa Press.

Durante la conferencia de Málaga, expertos de distintos países intercambian soluciones en torno a resiliencia hídrica, gestión sostenible de los recursos y protección de la biodiversidad, abordando estrategias para enfrentar los riesgos crecientes derivados del cambio climático. El evento plantea la necesidad de que las acciones climáticas y la defensa medioambiental cuenten con respaldo científico y se apoyen en alianzas internacionales sólidas, tal como indicaron las autoridades presentes, publicó Europa Press.