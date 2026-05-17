Gobierno boliviano pide "diálogo productivo" a sectores que mantienen bloqueos y protestas

La Paz, 16 may (EFE).- El Gobierno de Bolivia convocó este sábado a dialogar a tres sectores que mantienen las protestas y bloqueos de caminos, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en un intento por consensuar un "plan de trabajo" y así frenar la tensión social que afecta al país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo al canal estatal Bolivia Tv que la invitación está prevista para el domingo en la Casa de Gobierno y está dirigida a la Federación de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari', la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y a la Confederación de Mujeres Indígenas 'Bartolina Sisa'.

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"Todo (es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo", explicó el portavoz.

Gálvez no precisó si la convocatoria también incluye a la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país.

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La COB sostiene dos semanas de movilizaciones que comenzaron con la exigencia de un incremento salarial del 20 %, pero después se sumó el pedido de renuncia de Paz de los campesinos, que encabezan las manifestaciones.

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz, y su vecina El Alto, con el resto del país y abrir un "corredor humanitario" para el paso de camiones con combustible y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.

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La operación chocó con la resistencia de los movilizados en el sur de La Paz y en la zona de Río Seco, en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes policiales y militares.

La acción desbloqueó parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro y el Gobierno ordenó luego el repliegue de policías y militares para evitar un "derramamiento de sangre" que afecte a cualquiera de los dos bandos.

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También esta jornada, el Gobierno llegó a un acuerdo con los maestros, tras varias horas de negociación en la ciudad central de Cochabamba, sector que desde hace varios días se movilizó para pedir un mejor trato salarial, junto a otras demandas.

Asimismo, el mandatario Paz se reunió en La Paz con los representantes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

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Hace unos días, el Gobierno también logró acuerdos con los mineros cooperativistas, después de que este sector organizó una protesta el jueves en La Paz que terminó en enfrentamientos con la Policía.EFE