El ministro de Justicia francés viaja el lunes a Argelia con la liberación de Christophe Gleizes sobre la mesa

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, viajará este lunes a Argelia en una visita sin precedentes para discutir una variedad de temas sobre el ámbito de la cooperación judicial y tratar con las autoridades argelinas la posible liberación del periodista deportivo francés Christophe Gleizes.

Según un comunicado interno recogido por la cadena francesa BFM TV y el portal argelino TSA, Darmanin busca la apertura de un "nuevo capítulo de cooperación judicial, basado en el respeto a las particularidades y los principios de nuestras dos instituciones judiciales, así como en intercambios políticos y judiciales regulares de alto nivel".

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Gérald Darmanin mantendrá conversaciones con varias figuras argelinas de "alto nivel", incluido su homólogo Lotfi Boudjema, con quien tratará la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia económica transnacional.

En el ámbito de los casos de enriquecimiento ilícito, cabe mencionar en particular el del exministro de Industria Abdeslam Bouchouareb, buscado por la justicia argelina pero a quien la justicia francesa se niega a extraditar.

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No obstante, se espera que el caso del periodista tenga un rol predominante. Gleizes lleva encarcelado en Argelia desde junio de 2025 tras ser condenado en primera instancia a siete años de cárcel por hacer "apología del terrorismo" y "tenencia de publicaciones con fines propagandísticos lesivos para el interés nacional.

A Gleizas se le acusa de haberse puesto en contacto, entre 2015 y 2021, con el dirigente del Club de Fútbol de la Juventud Deportiva de Cabilia, que también resultó ser responsable del Movimiento de Autodeterminación de Cabilia, un organismo independentista.

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No obstante, ese dirigente no formaba parte de ese movimiento político cuando fue entrevistado por el reportero, según recordó en su momento a Radio France Internationale (RFI) Elena García Viscasillas, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF).